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«Маски-шоу» на Винниківській тютюновій фабриці: що перевіряє УБЕБ

14:03 6 березня 2023
«Маски-шоу» на Винниківській тютюновій фабриці: що перевіряє УБЕБ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області заблокували роботу Винниківської тютюнової фабрики. Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

«Бюджет знову понесе мільярдні збитки. Але подробиці пізніше», — йдеться у коментарі.

Там також нагадали, що 2 роки тому Податкова міліція вже проводила масові обшуки з вилученням обладнання й техніки та блокувала реалізацію продукції по всій Україні й вилучала товару з усіх торговельних точок.

«Цікаво, що цього разу буде? І скільки це коштуватиме бюджету через зупинку фабрики? Бо 2 роки тому прямі збитки держави склали майже 2 млрд гривень, які бюджет не отримав через зупинку фабрики та блокування продажу готової легальної продукції — як це показало надалі розслідування», — так прокоментували дії фіскалів.

«ФАКТИ» будуть стежити за розвитком подій.

Нагадаємо, на початку березня детективи БЕБ провели невідкладний огляд вантажного автомобіля, який перевозив підакцизні товари у Львівській області та обшук складського приміщення на території Закарпатської області.

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