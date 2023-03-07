«Хочеться йти далі»: Олена Кравець заявила, що не повернеться в «Квартал 95»

Війна внесла корективи у життя багатьох людей, в тому числі й відомої актриси Олени Кравець. Вона не тільки перестала спілкуватись наживо зі своїм земляком-президентом Володимиром Зеленським, але й змінила свої пріоритети та погляди на життя.

Так, актриса не з'являється на нових концертах «Кварталу 95», якому віддала 25 років. Вона також взяла паузу у кар'єрі, щоб мати можливість займатися власним здоров'ям.

Про це вона розповіла в інтерв'ю ЖВЛ, заявивши, що має намір реалізувати себе як ведуча власного шоу.

На рішення Олени значною мірою вплинуло ток-шоу «Тихий вечір з Оленою Кравець», яке виходить на телеканалі «Дом». Гостями авторського проєкту Кравець стають артисти, політики, військові та волонтери. Під час етеру зіркові гості та звичайні українці діляться знаковими історіями зі свого життя.



«Ти просто розумієш, що хочеться йти далі. Дуже хочеться спробувати. У мене немає меж вдячності долі, Богові, цим людям, кожному у „Кварталі“. Я вдячна за найкращі роки свого життя», — пояснила Олена.

При цьому вона запевнила, що колишні колеги по сцені назавжди залишаться для неї рідними людьми.

«Відчуття певної спорідненості за всі ці роки, її вже не вирубаєш сокирою. Все одно ці всі люди, яких ти знаєш з дитинства. Я дуже сподіваюся на їхнє розуміння, що вони не дуже ображені на мене», — сказала Олена.

Нагадаємо, після 24 лютого 2022 Олені Кравець, як і багатьом українкам, довелося поїхати разом із дітьми та батьками за кордон. Але потім родина повернулась у рідний Київ. Зараз молодші діти ходять до столичної школи. А доглядати за малюками допомагає старша Маша, яка теж повернулась до батьківської домівки.

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