Інформація щодо санкцій проти Favbet неправдива: заява компанії

Компанія Favbet як провідний оператор ринку працює в Україні легально, за чинними українськими ліцензіями та просить не поширювати неправдиву інформацію щодо санкцій, які 10 березня ввів у дію президент України Володимир Зеленський проти букмекерських контор та лотерей терміном на 50 років згідно з рішенням РНБО. Указ № 145/2023 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» набирає чинності з дати публікації. Ознайомитись із указом президента України можна тут.

«Компанії Favbet немає у списках санкцій, оскільки вона працює виключно на території України та в низці країн Європейського Союзу — Хорватії, Румунії та на Мальті. Компанія Favbet як провідний оператор ринку працює в Україні легально, за чинними українськими ліцензіями. Жодних санкцій на групу компаній Favbet не накладено. Хвиля чорного піару про компанію Favbet, яку підхопили деякі українські ЗМІ, є спланованою та порушує всі стандарти журналістики», — йдеться у повідомленні компанії.

Представники компанії просять ЗМІ дотримуватися стандартів журналістики, детально вивчати першоджерело та не поширювати фейки щодо Favbet та благодійного фонду Favbet Foundation, 95% проектів якого сьогодні переорієнтовані на допомогу країні, переселенцям та ЗСУ.

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