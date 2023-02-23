Favbet Foundation допоміг придбати медичне обладнання для порятунку поранених

Благодійний фонд Favbet Foundation спрямував 4 млн грн на придбання медичного апарата, який допоможе рятувати поранених. Про це повідомила пресслужба фонду.

«Сучасне обладнання отримає дитяча лікарня „Охматдит“.Це ультразвукова система BK5000 з акумулятором з комплектом датчиків та програмним забезпеченням. Обладнання дасть можливість значно покращити якість та швидкість надання висококваліфікованої медичної допомоги українцям, пораненим під час бойових дій», — йдеться у повідомленні.

Окрім того, сканер є незамінним під час хірургічних втручань з приводу онкологічних захворювань та судинних аномалій головного і спинного мозку.

«Команда благодійного фонду швидко реагує на гострі потреби допомоги українцям, намагаючись бути максимально корисною, особливо якщо це стосується можливості врятувати життя», — додали у фонді.

Нагадаємо, Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення фонд підтримує українських бійців. Так, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й інші необхідні для фронту речі.



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