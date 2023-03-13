Вітчизняна система захисту: що відомо про українські антидронові станції та рушниці

На Львівщині презентували вітчизняну систему захисту від безпілотних літальних апаратів та дронів. Проєкт має назву «Закрите небо» та складається з кількох елементів.

Зручні для пересування радіолокаційні та навігаційні станції «Піранья 20БСП» виявляють дрони та безпілотні літальні апарати на відстані до 20 км і точно визначають їх координати на відстані до 6 км. А портативні антидронові рушниці PIRANHA «HAD 3/5 R» пригнічують сигнал між пультом оператора та безпілотним літальним апаратом. При попаданні ворожого БПЛА в зону дії антидронової рушниці він зупиняється або виконує аварійну посадку.

Наразі, доступні дві моделі вітчизняних антидронових рушниць PIRANHA «HAD 3/5 RRADK. Перша модель є трьохдіапазонною і призначена для блокування комерційних дронів, а друга модель є п’ятидіапазонною та може блокувати військові дрони, які використовують додаткові частоти.

Українські антидронові рушниці працюють довше та якісніше існуючих аналогів. Вони виготовлені з вітчизняних комплектуючих. При необхідності, процес технічного обслуговування займає три дні, два з яких відводяться на доставку в один та інший напрямок.

Пілотний проєкт «Закрите небо» стартував у жовтні 2022 році в Дрогобичі. В місті діють два базових комплекси для боротьби з неозброєними безпілотниками та шість базових комплексів для боротьби з дронами. Окрім того, є два мобільних антидронові комплекси, що встановлені на автомобілях. Заступник військового коменданта Дрогобича, Олександр Тимошенко, підтверджує, що система ефективно працює на території Дрогобича, Трускавця, Стрия та Борислава.

Найближчим часом подібні антидронові комплекси з’являться у підрозділів Збройних Сил України, Національної Гвардії та Територіальної оборони.

Цікаво, що українська приватна компанія, що розробляє та виготовляє презентоване обладнання для радіоелектронної боротьби, вже досить відома на міжнародному ринку. Продукція використовується військовими в більш ніж 25 країн світу. Але з лютого 2022 року виробник змінив фокус на забезпечення обороноздатності України.

13

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram