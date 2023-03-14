«КонкордБанк» виконав 250 запитів від Збройних Сил на 104 млн грн

Український банк ConcordBank сплатив понад 150 млн грн податків і спрямував за рік понад 104 млн грн на ЗСУ та благодійність. У деякі місяці банк віддавав на потреби армії до 50% прибутку, повідомив голова правління АКБ «Конкорд» Юрій Задоя.

«Завдяки цьому виконано майже 250 запитів від військових підрозділів, яким передано кілька БПЛА, понад 40 квадрокоптерів, близько 50 тепловізорів та 30 радіостанцій, зарядні станції, генератори тощо», — зазначається на сайті банку.

Банк також профінансував виготовлення для Сил ТрО найбільшої партії інноваційних інженерно-саперних систем ПК-8, допоміг придбати два українські БПЛА «Чаклун», а також «Кажан».

Крім того, за підсумками роботи у минулому році банк «Конкорд» отримав статус великого платника податків.

«ConcordBank сплатив державі понад 151 млн грн: 141 млн грн податків і майже 10,7 млн грн обов’язкових внесків і зборів до бюджету. За результатами 2022 року ConcordBank було переведено з обліку звичайної податкової до Офісу великих платників податків. Для нас це також маркер успішності», — повідомив Юрій Задоя.

За його словами, банківська система є стратегічно важливою сферою, тому цей «фронт важливо тримати».

У 2022 році ConcordBank увійшов до списку «25 провідних банків України під час війни» (Financial Club), де посів 15-е місце серед комерційних і державних банків в Україні, які оцінювалися в дослідженні за понад 100 показниками.

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