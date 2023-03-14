Справа Коболєва: на ексголову «Нафтогазу України» одягли електронний браслет

Вищий Антикорупційний суд у вівторок, 14 березня, розглянув клопотання щодо зміни запобіжного заходу колишньому голові «Нафтогазу» Андрію Коболєву. Суд наклав на Коболєва додатковий обов’язок носити електронний браслет, заставу залишив на рівні 229 млн грн, повідомляє Суспільне.

За інформацією сторони захисту, 107 млн грн застави вже внесено завдяки коштам, зібраним українським бізнесменом Ігорем Мазепою і «Демсокирою». Наразі Коболєв може пересуватися Києвом та областю.

Прокурори просили суддів змінити запобіжний захід на тримання під вартою із альтернативним правом внесення застави 365 млн грн. Адвокати були проти.

Раніше Апеляція Вищого антикорупційного суду призначила Коболєву заставу у розмірі 229 млн грн. Після цього йому почали збирати гроші на заставу.

Як писали «ФАКТИ, раніше вдома у ексголови «Нафтогазу» провели обшуки.

Фото зі сторінки Коболєва у соцмережах

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