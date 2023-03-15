Щодня в Україні цивільні та військові, дорослі та діти, отримують складні травми війни. Під час війни неможливо отримати доступ до реальної статистики, але, за оцінками наших партнерів*, на сьогодні понад 5 000 українців потребують складного та коштовного лікування та протезування.

14 березня EnableMe Ukraine та Open Bionics розпочали довготривале партнерство у рамках допомоги українцям, які отримали серйозні травми внаслідок воєнних дій в Україні. Одним з важливих етапів співпраці буде пошук Героїв, яким Open Bionics надаватиме «суперруки» безкоштовно.

EnableMe Ukraine спільно з Open Bionics Foundation зроблять все для того, щоб надати нашим мужнім Героям, пораненим в наслідок воєнних дій в Україні, можливість продовжувати гідне, сповнене гідності та поваги, життя після пережитих травм та повноцінно повернутися до своїх сімей та друзів. Вибір якісного протеза для людини, що отримала серйозну травму, стає важливим кроком у поверненні до повноцінного життя після втрати кінцівок. Ера табуреток на колесах та дерев'яних протезів, прикритих чорною рукавичкою, давно вже минула — сьогодні світ побачив інноваційні біонічні протези, що роблять можливими абсолютно повноцінне життя навіть тоді, коли, здавалось б, усі надії втрачені. Наприклад, при ампутації обох рук.

Одним з лідерів у виробництві так званих «рук термінатора», як їх вже встигли охрестити у ЗСУ, а точніше, біонічних протезів, є британська компанія Open Bionics. Їхній винахід Hero Arm (в перекладі означає «Рука Героя») — суперсучасні біонічні протези верхніх кінцівок, відомі на весь світ завдяки своїй високій функціональності та яскравому дизайну. Ці протези використовують міоелектричні датчики, які виявляють основні м’язові скорочення, створені певними групами м’язів на руці. Потім вони посилюються та перетворюються на інтуїтивні та пропорційні біонічні рухи рук.

Героїчний дизайн для Hero Arms створюють автори коміксів Marvel, з якими у виробника цих протезів, Open Bionics, ексклюзивні домовленості. Легкий та універсальний протез може «розмовляти» зі своїм власником завдяки світловим, звуковим та вібраційним сигналам, щоби людина мала зворотній зв'язок про стан своєї біонічної руки.

«Наші перші пацієнти з України отримають протези, які називаються „руки героїв“ — адже їм ідеально підходить цей продук», — вважає засновник та СЕО Open Bionics Джоель Гібберт, що відкрила еру суперможливостей у світі протезування.

Першими українськими пацієнтами, які отримали високотехнологічні біонічні протези від Open Bionics, стали українські захисники Андрій Гідзун (30 років) та Віталій Іващук (24 роки). Обоє мали мінно-вибухові травми рук, внаслідок чого кінцівки було ампутовано. Андрій потрапив до лікарні ще у квітні 2022, Віталій — у червні.

При примірці та тестуванні біонічних протезів Андрій та Віталій були вражені: вперше за місяці вони змогли взяти до руки склянку із водою, олівець, маленький м’ячик. Обидва військових кажуть, що використовувати Hero Arm їм було доволі просто, принцип роботи біонічного протеза зрозумілий, за лічені хвилини м’язова пам’ять переймає функцію управління рукою.

УВАГА! Якщо ви отримали травму внаслідок воєнних дій в Україні та потребуєте протезування або близький родич чи друг такої людини, заповніть, будь ласка, заявку на виготовлення вашої персональної безкоштовної біонічної руки Hero Arms. Представники Open Bionics оцінять вашу ситуацію і, за потреби, зв'яжуться з вами протягом місяця.

Посилання на Google Form — https://forms.gle/9tqGGmm9jcGovsHAA

Ексклюзивний інформаційний партнер — всеукраїнське видання «ФАКТИ» — 25 років щирості та професіоналізму в незалежній Україні.

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