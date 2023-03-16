23 мільйони доларів для ЗСУ: у «Фундації Течія» підсумували рік допомоги
Станом на 1 березня 2023 року різні підрозділи Сил оборони України отримали від ГО «Фундація Течія» необхідних речей та засобів на $ 23,07 млн. Насамперед це бронежилети та шоломи, тепловізори та оптика, генератори та автівки, тактичний одяг і спорядження, дрони та звʼязок, тактична медицина та ліки.
Окрім розповсюджених категорій Фундація реалізувала й кілька унікальних кейсів. Наприклад, придбала 800 рятувальних жилетів для Військово-морських сил. А підрозділи кількох бригад ЗСУ та ССО отримали 1000 індивідуальних фільтрів для води, виготовлених на замовлення організації.
«Наша мета — використовувати кожну гривню максимально ефективно. Тому ми від початку працюємо з великими партіями та закриваємо повний цикл допомоги — від переговорів із виробниками до доставки підрозділам. Нам це вдалося завдяки волонтерам з холдингу TECHIIA, які мають досвід з 2014 року, і друзям в Україні та за кордоном», — говорить Олег Крот, директор «Фундації Течія» та керівний партнер холдингу TECHIIA.
Протягом року допомогу від «Фундації Течія» отримали підрозділи різних родів військ та структур Сил оборони України. Серед них — бригади ЗСУ, підрозділи ТрО, морпіхи та прикордонники, підрозділи ГУР та Нацполіції, Сили спеціальних операцій, підрозділи ППО.
Фонд допомоги на 99% складається з коштів холдингу TECHIIA та його засновників.
«Кожен охочий може зробити донейт на рахунок Фундації. Але туди надходять незначні суми. Ми не проводимо масштабних фандрейзингових кампаній, бо не є професійним благодійним фондом. Наш принцип — допомагати ЗСУ своїми ресурсами й робити це з максимальною віддачею», — резюмує Олег Крот.
У 2023 році «Фундація Течія» продовжує проєкт «Підтримка свободи України». До закупівель додають новий фокус роботи — протезування військових та цивільних, які втратили кінцівки внаслідок війни. Організація вже підписала меморандуми з двома протезувальними центрами.
Нагадаємо, окрім ГО «Фундація Течія», Олег Крот особисто підтримує Сили оборони України. Сума допомоги від нього перетнула позначку $ 40 млн. Деталі закупівель не оголошуються у звʼязку з військовою таємницею.13
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