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Наука та технології

Хмари у формі НЛО зафіксували на Гаваях: це досить рідкісне атмосферне явище

21:16 18 березня 2023
лінзоподібні хмари

У небі над вулканами Мауна-Кеа і Мауна-Лоа на Гаваях спостерігачі помітили хмари, схожі на НЛО. Про це повідомляє видання Space. Фотографії були зроблені з оглядового майданчика обсерваторії. На них зафіксовані лінзоподібні хмари, які зазвичай утворюються з підвітряного боку пагорба або гори, коли сильний вітер дме над перетнутою місцевістю.

«Сьогодні ми помітили кілька НЛО! Точніше, їхніх двійників. Погляньте на ці приголомшливі фотографії літаючих тарілкоподібних лінзоподібних хмар, що ширяють поблизу Мауна-Кеа і Мауна-Лоа. Ви теж їх бачили?» — написали на сторінці обсерваторії у Twitter.

Лінзоподібна хмара поблизу вулканів Мауна-Кеа і Мауна-Лоа

Лінзоподібні хмари зазвичай формуються в тропосфері, найнижчому шарі земної атмосфери, паралельно до напрямку вітру, що надає їм потойбічного вигляду. Ці хмари досить поширені над західною частиною материка через Скелясті гори, але відносно рідкісні на Гаваях, згідно з даними Національної метеорологічної служби. Ці дивні на вигляд хмари іноді приймають за НЛО через їхню гладку блюдцеподібну форму. Вони утворилися поблизу Мауна-Лоа і Мауна-Кеа, висота яких сягає понад 3 960 метрів, оскільки сильні вітри змушують їх обтікати вершини вулканів.

Раніше «ФАКТИ» публікували ефектне відео пилової бурі, яка накрила місто Денвер у США.

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