Вбивство мера Ґданська Павла Адамовича: який вирок суд виніс злочинцю

Районний суд у Ґданську засудив Стефана Вілмонта за вбивство мера Ґданська Павла Адамовича до довічного ув'язнення. Вирок не є остаточним. Засуджений зможе подати прохання про дострокове звільнення через 40 років. Справа не була політичною, як і мотивація підсудного, повідомляє www.tvp.info.

«Зв'язок вбивства з політикою має надмірно інтерпретований характер, що випливає з публічного коментування справи, а не з фактичних переконань обвинуваченого, — підкреслила головуюча суддя. — Він вчинив злочин, який не має прецеденту в історії Польщі».

Стефан Вілмонт у суді

Суд вирішив розкрити дані Стефана Вілмонта, зокрема, з огляду на публічний характер злочину й суспільний інтерес до цієї справи. На думку суду, вбивство Павла Адамовича заслуговує на особливий осуд. Суддя нагадала, що вбивство мера відбулося на очах у тисяч глядачів і громадськості під час благодійної акції «Великий оркестр Різдва».

Суддя зазначила, що основним мотивом Вілмонта було почуття несправедливості за винесений, на його думку, несправедливий вирок. Він вважав, що Павло Адамович був символічно відповідальним за шкоду, якої він зазнав. Таким чином, обвинувачуваний відчував право на помсту, якою і стало це вбивство, додала вона.

«Тут слід підкреслити, що Стефан Вілмонт не був жодним чином скривджений ні системою правосуддя, ні, тим більше, Павлом Адамовичем. Він відбув покарання, на яке заслужив», — сказала суддя Качмарек.

Під час обґрунтування вироку суд наголосив на хорошій підготовці доказів. Окружна прокуратура в Ґданську вела слідство майже три роки. На його тривалість вплинуло серед іншого призначення трьох груп експертів, які давали коментарі щодо психічного здоров'я підсудного.

Нагадаємо, 13 січня 2019 року під час благодійного концерту на мера Ґданська 53-річного Павела Адамовича напав з ножем 27-річний грабіжник банків Стефан Вілмонт. Він завдав йому кілька ударів і зі сцени хизувався скоєним. Його затримала поліція на місці злочину. Наступного дня мер помер.

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