У справах проти Шаповалова чи Пивоварського антикорупціонери включили силу, але не розум — експерт

Управляючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній вважає, що антикорупційні органи України «завертають кудись не туди й породжують свій диктат», коли порушують справи проти державних посадовців, які приймають швидкі чи реформаторські рішення.

Він, зокрема, звертає увагу на справу проти колишнього заступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова, якого у лютому взяли під варту за клопотанням ДБР. Утім, ухвалою суду встановлено, що Шаповалову взагалі не інкримінується корупційна стаття.

Сторона обвинувачення та слідчі вказують, що у Шаповалова виник «корисний умисел» здійснити закупівлі бронежилетів для ЗСУ, не включивши в контракти пункту щодо якості товарів. Водночас у тій же ухвалі суду встановлено, що йшлося про закупівлі бронежилетів у 9 компаній, кожна з яких мала сертифікати НАТО. Закупівлі почалися одразу після 24 лютого 2022 року, коли чисельність ЗСУ стрімко зросла у рази та всіх треба було екіпірувати.

«Якісні товари — а це левова частка тодішніх поставок — зараз використовуються ЗСУ. Ті, що були визнані неякісними, не використовувались армією жодної хвилини й зараз повертаються постачальникам. В принципі, вся історія. Але ж кому цікаво вникати в такі деталі?» — зазначає Загородній у своєму тексті на «Ліга.Блоги».

На його думку, справа проти Шаповалова є частиною глобальної проблеми, за якої антикорупційні органи породжують свій диктат. «Головна ідеологія цього диктату: займаєте високу державну посаду, приймаєте швидкі, нестандартні чи реформаторські рішення — бійтеся бути заарештованими, стаття знайдеться», — пише Загородній.

Ще одним прикладом цієї тенденції він називає справу ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського, який розпочав реформу «Укрзалізниці», сформував для неї Правління та Наглядову раду, розпочав систему фінансування дорожнього господарства. За результатами своєї роботи ексміністр отримав підозру від НАБУ і САП.

«Я свято переконаний, що одне з найбільших досягнень України за тридцять років Незалежності — це сильна система антикорупційних органів. Питання зараз тільки в тому, куди вони спрямовують свою силу. І чи задіюють при цьому розум?» — зазначає Загородній.

Такі рішення, вважає він, є катастрофою для країни, бо відбивають бажання в талановитих людей працювати на державу: «Бо хто розумний піде на державну посаду щось міняти в цій країні, якщо наперед знатиме, що його посадять?».

На фото у заголовку: Вячеслав Шаповалов і Андрій Пивоварський

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