Відомий боєць ММА помер у 27 років після моторошної аварії (відео)

27-річний молдавський боєць змішаних єдиноборств Юрій Лапікус помер після серйозної аварії, в яку потрапив неподалік Мілана.

Як повідомляє італійське видання Il Giorno, спортсмен, пересуваючись на мотоциклі, не впорався з керуванням та врізався в автомобіль. 69-річна жінка-водій серйозно не постраждала, а ось сам боєць отримав безліч травм та був доставлений на гелікоптері до однієї з клінік Мілана. Юрій впав у кому та через три дні, не прийшовши до тями, помер.

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Додамо, що Лапікус розпочав свою кар'єру в ММА з 12 перемог поспіль. У травні 2019-го молдаванин дебютував у промоції ONE Championship, і після двох перемог вийшов на титульний бій у середній ваговій категорії, програвши американцю Крістіану Лі технічним нокаутом у першому раунді. Свій останній поєдинок провів у серпні минулого року, також достроково поступившись шведу Себастьяну Кадестаму.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон України з мотоболу впав у кому після тяжкої травми голови.

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