Кращої історії немає: американська співачка дебютує як режисерка фільму про дитячу зірковість

Співачка Демі Ловато готується до свого режисерського дебюту. Як повідомляє Variety, Ловато очолить проєкт зйомки повнометражного документального фільму «Дитина-зірка» (робоча назва), який має на меті деконструювати злети і падіння дорослішання в центрі уваги через призму деяких з найвідоміших у світі колишніх дітей-зірок, в тому числі й Демі Ловато.

Артистка виступить співрежисером разом з Ніколою Марш. Документальний фільм буде ексклюзивно транслюватися на Hulu (американський потоковий VOD-сервіс — Авт.) у 2024 році. Стрімінговий сервіс належить компанії Disney, де Демі Ловато почала зніматися ще підлітком в оригінальному фільмі Disney Channel «Camp Rock» та телешоу Sonny With a Chance. Фільм обіцяє інтерв'ю з низкою колишніх дитей-зірок, хоча імена учасників поки що тримаються в таємниці.

Завдяки особистим розмовам, правдивим кадрам та архівним матеріалам всіх учасників, фільм вийде за рамки традиційних наративів, які можна побачити в публіцистичних статтях і таблоїдах, і розгляне мінливу природу дорослішання у все більш зв'язаному і публічному світі, йдеться в пресрелізі.

«Немає кращого фільму або теми для мого режисерського дебюту, ніж ця історія, яка близька мені, — сказала Ловато в заяві. — Наш проект проливає світло на важливі послання про дорослішання в очах громадськості, про те, як навчитися захищати свої кордони і ставати активними захисниками власної долі. Я пишаюся тим, що можу вчитися у людей, які пережили унікальний досвід дитячої зірковості та поділяться своїми історіями у нашому фільмі».

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповідали про життєвий шлях Роберта (Боббі) Фішера, який в 14 років став неймовірною сенсацією шахового світу.

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