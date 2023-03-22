Під Києвом мати викинула з вікна п'ятого поверху двомісячного сина

Трагедія сталася у Вишневому на Київщині. У вівторок, 21 березня, серед білого дня 29-річна жінка викинула з вікна своєї квартири, яка розташована на п'ятому поверсі, двомісячного сина. Як зазначають свідки, на момент приїзду медиків дитина ще була жива. Щоправда, пізніше надійшло повідомлення, що малюк помер у лікарні. Поки на місце події не прибула поліція, жінка так і не спустилася донизу, щоб подивитися, що з її дитиною.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов. Головний поліцейський Київської області вважає, що причиною такого жахливого вчинку матері могла бути післяпологова депресія.

Післяпологова депресія спричинила ще одну трагедію. У Тернополі горе-мати втопила свою новонароджену доньку в унітазі. Про це стало відомо з вироку суду.

Під час судового слідства жінка пояснила, що дитина була для неї небажаною, вона приховувала від усіх свою вагітність і навіть не зверталася по допомогу до лікарів. Коли ж у неї почалися перейми, пішла до туалету та новонароджену живу дівчинку вагою 2 кг 800 г… спустила в унітаз та змила.

У своєму останньому слові горе-мати сказала, що вона розкаялася, і просила не карати її надто суворо. Суддя Тернопільського міськрайонного суду прислухався до прохання підсудної та дав жінці півтора року умовно.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на Житомирщині було винесено вирок батькам маленької Даші, які вбили свою дитину, а тіло спалили у печі.

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