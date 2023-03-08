У Дніпрі жінка-фармацевт вколола своєму 1,5-річному сину смертельну ін’єкцію

У Дніпрі за умисне вбивство своєї дитини засудили 38-річну жінку, яка працювала фармацевтом у місцевій аптеці. Її засудили до 8 років позбавлення волі. Однак прокуратура має намір подати апеляцію, вважаючи такий вирок занадто м'яким. (Максимальна санкція за статтею «Умисне вбивство» — довічне ув'язнення. — Авт.).

Ця трагедія сталася ще восени 2021 року. Бабуся півторарічного Микитки, занепокоєна тим, що її донька довго не виходить на зв'язок, сама вирішила відвідати своїх близьких. Тим паче, як стверджувала на одному з допитів сама бабуся, напередодні в неї відбулася телефонна розмова з цивільним чоловіком доньки, який на той момент перебував на заробітках у Польщі.

«Зять сказав, що вони з моєю донькою говорили телефоном і через щось сварилися, — говорила жінка в суді. — Дочка, мовляв, і тоді сказала, що з нею і Микиткою все може закінчитися дуже погано. І потім вона поклала слухавку і більше не відповідала на дзвінок. Зять переживав, що щось може статися. Тому я й побігла до будинку, де жила донька».

Жінка відчинила двері квартири своїм ключем і побачила, що онук і донька лежать у ліжках і не подають ознак життя. На підлозі лежали шприци, якісь ампули. І поруч із донькою — передсмертна записка, зміст якої чомусь так і не оголосили. Бабуся насамперед викликала швидку допомогу і почала реанімувати онука. Але хлопчик так і не прийшов до тями до приїзду медиків.

Дитина померла вночі в лікарні. А ось його матері вдалося вижити. Кілька днів потому вона вже могла відповідати на запитання слідчих.

У поліції Дніпропетровської області «ФАКТАМ» підтвердили основну версію загибелі дитини: це було парне самогубство. Жінка спочатку вколола своєму малюкові якийсь лікарський препарат, а потім вколола собі величезну дозу снодійного. Які ліки виявилися смертельною ін'єкцією для дитини — у поліції не вказали, лише підкресливши, що у вільному продажі цих ліків не буває. «Але жінка працювала фармацевтом і для неї не було проблеми, щоб придбати ці ліки», — сказали в поліції. За інформацією, яка була озвучена в суді, жінка вбила свого малюка сильнодіючим кардіостимулюючим лікарським засобом.

Достовірної інформації про те, чому фармацевтка вирішила накласти на себе руки, так на суді й не прозвучало. Свою версію трагедії, що сталася, «ФАКТАМ» озвучив житель будинку, де жила жінка з малюком, який назвався Сергієм:

- Трохи більше року тому з даху недобудованого будинку зірвалася її старша, 12-річна дочка. Дівчинка загинула. Мати звинувачувала себе, що не змогла запобігти трагедії. Стала не схожою на себе, замкнулася. Часто її бачили з перебинтованим зап'ястям. Мабуть, ще раніше намагалася собі різати вени. З батьком Микитки вона розлучена. А нинішній цивільний чоловік, незадовго до того, як вона вирішила вбити себе і сина, поїхав на заробітки до Польщі.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як у Львівській області успішна бізнес-леді, власниця туристичного комплексу, застрелила двох своїх доньок — чотирьох і восьми років. Після чого застрелилася сама. Про причини цього злочину нічого не відомо досі.

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