Охочих отримати стає більше, а грошей менше: механізм призначення субсидій змінять

В Україні стає все дедалі більше людей, які в повному обсязі не можуть сплачувати за житлово-комунальні послуги.

Разом з тим у 2023 році на державні субсидії закладено менше коштів. Через те, що тих, хто потребує допомоги, стає дедалі більше, в уряді планують змінити механізм надання субсидій.

За інформацією заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, на те, щоб окреслити, як буде виглядати нова система знадобиться один-два місяці.

Наразі фахівці зайняті вивченням та обробкою різних механізмів субсидіювання.

Серед варіантів, які розглядаються:

- монетизація субсидій, коли люди платять справедливу ціну й отримують компенсацію частини витрат,

- адресна допомога тим, хто потребує.

Крім того, процес субсидіювання планують діджилітазувати, бо технології дають «велику кількість адресних, цільових рішень через прямі адресні субсидії нужденним громадянам».

Щодо цін на комунальні послуги Шурма зазначив, що компанії-постачальники мають продавати послуги за справедливою вартістю.

Раніше «ФАКТИ» писали, які нові комунальні тарифи влада готує українцям.

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