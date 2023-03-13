«235 грн за гарячу воду та 16 грн за газ»: стало відомо, які нові комунальні тарифи готують українцям

Інформація про те, що в Україні суттєво зростуть тарифи на комунальні послуги, все частіше з'являється в інтернеті та у ЗМІ.

Уряд має намір провести підвищення тарифів вже у квітні, пише UBR.

Відомо, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вже ухвалила рішення про двоетапне підвищення тарифів — 1 квітня та 1 липня.

Причина — зміни необхідні для забезпечення якісних послуг населенню та бізнесу. Різниця в кілька місяців також аргументована: варто розділити остаточні зміни на етапи, щоб зменшити фінансове навантаження на споживачів.

Поки що невідомо, про які оновлені тарифи йдеться, втім комісія запевняє — вони відповідають вимогам чинного законодавства. У березні питання включать до порядку денного засідання у формі відкритого слухання.

Найбільш суттєво підвищиться вартість електрики. Як уточнив голова Спілки споживачів комунальних послуг (СПКУ) Олег Попенко, українці сплачують за світло по тарифах, які в чотири рази менші від європейського рівня. Не виключено, що саме у стільки разів може вирости вартість електроенергії. Причому подорожчання мало відбутися буквально з 1 квітня, за словами заступника голови комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексія Кучеренка.

Влада розглядає кілька варіантів, серед яких — підвищення тарифу вдвічі для українців з невеликими обсягами споживання та вчетверо — для тих, хто використовує більше. Немає точної інформації, коли зміни реалізують, але не варто сподіватися на довгий час очікування. Максимум — кілька місяців.

Вартість газу для звичайних споживачів не чіпатимуть, адже існує мораторій на підвищення. Але планується підвищити ціну на газ для підприємств теплової комунальної енергетики, що означає — платити за опалення та гарячу воду доведеться більше. Олексій Кучеренко припускає, що для оптимізації влада може встановити тариф у 2,5 рази більший за поточний.

«Це непросте питання. Тариф може зрости у 2,5 рази — до 235 грн за куб. м на гарячу воду. Газ буде коштувати до 16 грн», — прогнозує Кучеренко.

Цей же показник відобразиться у платіжках. Якщо станом на березень українці платять за опалення одного квадратного метра приблизно 35 грн, то після затвердження змін значення виросте до 90 грн.

Субсидії на житлово-комунальні послуги не зможуть покрити всі витрати, інакше з бюджету забиратимуть більше для забезпечення пільгами, що не дасть позитивний ефект від підвищення тарифів.

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