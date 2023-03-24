«Маргінальна політикиня»: в МЗС відреагували на територіальні зазіхання сенаторки з Румунії

Сенаторка парламенту Румунії Діана Шошоаке подала законопроєкт, який пропонує «приєднати до Румунії» частину південного регіону України. Сенаторка зазіхнула на Північну Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш та острів Зміїний. В українському МЗС миттєво відреагували пропозицією накласти санкції на Шошоаке як особу, яка створює загрозу національній безпеці. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

«Таким кроком маргінальна політикиня намагається „відновити культурну ідентичність румунського населення“. Класичний приклад із методички російського реваншизму. Ми рішуче засуджуємо спробу поставити під сумнів територіальну цілісність України, підважити дух добросусідства між Україною та Румунією», — написав Ніколенко.

За даними румунських ЗМІ, Шошоаке подала законопроєкт, який пропонує денонсувати договір про добросусідство і співробітництво України та Румунії. У змінах до закону 129/1997 про ратифікацію документа Шошоаке пропонує, «Румунії приєднати історичні території, які їй належали, а саме: Північну Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш та острів Зміїний».

Своєю ініціативою Шошоаке публічно підтримала заяву колишнього президента росії дмітрія мєдвєдєва, який ще влітку минулого року сказав, що Румунія хотіла б анексувати території України. Ба більше! Шошоаке є добрим другом російського посла в Бухаресті, на запрошення якого вона щоразу приїжджає. Під час свого останнього візиту до посольства вона відправилася святкувати «результати спецоперації» в Україні.

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