Ядерна зброя росії у білорусі: аналітик про «китайський слід» у цій історії

Підприємець й громадський діяч Леонід Невзлін вважає, що заява путіна про розміщення в білорусі ядерного сховища не що інше, як «ядерний ексгібіціонізм російського диктатора, що збожеволів».

«Найвірніший спосіб прогнозування дій психопата — не вірити жодному його слову та жодним домовленостям. Патологічна схильність до обману — частина діагнозу. Отже, будь-яку угоду він розглядає виключно як привід для обману та розведення. Причому навіть якщо він бачить, що його обман розкритий, він все одно продовжуватиме брехати, інакше не вміє, хто не бреше — той слабак, упевнений він.

«Усі ядерні держави не повинні розміщувати ядерну зброю за межами національних територій і повинні вивести всю розміщену за кордоном ядерну зброю», — йдеться у спільній заяві Китаю та Росії, підписаній буквально днями. З нього можна було б зробити висновок, що Росія не розміщуватиме ядерну зброю за межами своєї території і взагалі збирається запобігати ядерній війні. Але це не так.

За кілька днів після підписання угоди з товаришем Сі Путін оголосив, що до 1 липня буде закінчено будівництво сховища для ядерної зброї на території Білорусі. Як же так, адже щойно угоду підписав?

Виходить, однією рукою підписував, а іншою контролював, як там будівництво йде? Все-таки не силосна яма і не льох для картоплі. Бункер для ядерної зброї — складний об'єкт, що забезпечує безпеку та умови зберігання та транспортування. За кілька місяців не збудуєш. Тобто зводити об'єкт Путін і Лукашенко почали вже якийсь час тому, зараз близькі до завершення.

З путінського шулерського погляду, в угоді з Пекіном все чесно. Мабуть, і сам формулювання запропонував. Угода — певною мірою легалізація цього сховища у Білорусі.

Адже сказано — всі ядерні держави не повинні розміщувати ядерну зброю. А якщо хтось уже розмістив, хай навіть десятиліття тому (у цьому випадку Путін згадав США), то й іншим можна прямо зараз.

Власне ніякого іншого сенсу об'єкт у Білорусі не має — крім ядерного ексгібіціонізму російського диктатора, що збожеволів. Застосувати страшно, та й не вийде, то хоча б отримати відразу на двох задоволення від демонстрації наявності" , — пише Невзлін у Facebook.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

197

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram