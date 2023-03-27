Агент путіна прикривався статусом помічника нардепа: в Україні розкрито ворожу мережу фсб

Контррозвідка Служби безпеки продовжує виявляти російських агентів в Україні. В результаті масштабної спецоперації у Харківській та Донецькій областях СБУ нейтралізувала розгалужену агентурну мережу фсб, повідомили у спецслужбі.



До складу групи входило восьмеро місцевих жителів.

Один з них використовував для прикриття статус помічника діючого народного депутата України та посвідчення журналіста.

Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіонів.

У «зоні особливої уваги» ворога були маршрути руху військових ешелонів і розташування залізничних станцій, на яких розвантажують озброєння ЗСУ.

Також агенти розвідували локації складів з боєприпасами, вогневих позицій, блокпостів та фортифікаційних споруд українських військ у прифронтових районах сходу України та на Дніпропетровщині.

Крім того, вони передавали окупантам координати стратегічно важливих мостів.

Разом із цим зловмисники фіксували результати російських ракетних ударів по Краматорську, Дружківці, Костянтинівці та населених пунктах Харківщини для коригування повторних повітряних атак.

Також під час тимчасової окупації Ізюма і Балаклеї фігуранти підбирали кандидатів до складу місцевих окупаційних адміністрацій.

Контррозвідники СБУ поетапно задокументували злочинні дії російських агентів й затримали чотирьох учасників ворожої мережі.

Ще четверо — перебувають на території країни-агресора. Щодо них тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності.

За даними слідства, агентурна мережа була сформована двома кадровими співробітниками фсб до початку повномасштабного вторгнення.

До її складу увійшов агент, який раніше був завербований почесним консулом рф у Харкові.

Інших учасників групи агресор залучив до негласної співпраці дистанційно або під час поїздок фігурантів до рф.

Кожному з них було присвоєно псевдонім та відпрацьовано конспіративну легенду.

Після 24 лютого минулого року фсб «активувала» свою агентуру для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Передачу розвідданих до рф зловмисники здійснювали через Телеграм-канал у вигляді медіафайлів та геолокацій на електронних картах.

У разі окупації регіонів зрадники «претендували» на входження до керівного складу окупаційних адміністрацій.

При обшуках за адресами проживання фігурантів вилучено мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з ворогом.

Також у їхніх помешканнях виявлено російську символіку та прокремлівську літературу.

Крім того, за координатами, виявленими у ході слідчих дій, контррозвідники СБУ виявили ворожий схрон зі зброєю, яку окупанти залишили під час втечі від контрнаступу Сил оборони на Харківщині.

Суд обрав затриманим запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно співробітники СБУ затримали двох російських агентів, один з них працював інженером на заводі Мотор-Січ.

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