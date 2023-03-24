Зливали ворогу інформацію про військові об’єкти: затримано двох агентів рф, один з них — інженер заводу Мотор-Січ
Цього року керівнику підприємства «Мотор Січ» В'ячеславу Богуслаєву, якого у 2022 році затримали за підозрою у держзраді, висунули ще одну підозру — у співпраці з терористами так званої «днр». А нещодавно СБУ затримала інженера-конструктора заводу «Мотор Січ», який разом зі ще однією особою працював на ворога.
Як повідомили у спецслужбі, агенти фсб проводили розвідувально-підривну діяльність на Київщині та Запоріжжі.
На початку лютого 2023 року їх завербував кадровий співробітник управління фсб по Алтайському краю. Вербування відбувалося через Телеграм-канал, де фігуранти періодично публікували свої прокремлівські коментарі.
Так, інженер-конструктор збирав інформацію про Сили оборони на території обласного центру. Його затримали під час фотографування будівлі військового шпиталю та прокуратури з прив’язкою до місцевості.
Ще одного ворожого агента затримали у передмісті Києва, коли він намагався здійснити фотофіксацію однієї з будівель Держслужби з надзвичайних ситуацій. Розвідінформація потрібна була окупантам для нанесення ракетних ударів по українських об’єктах та підготовки диверсій на території регіонів.
Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Суд обрав їм міру запобіжного заходу — тримання під вартою.
Нагадаємо, що цього року колишньому керівництву ДП «Антонов» було повідомлено про підозру, двох взято під варту, стосовно третього вирішується питання щодо оголошення у розшук. У справі йдеться про перешкоджання діям Нацгвардії щодо охорони аеропорта у Гостомелі взимку 2022 року.
Фото СБУ65
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