Зливали ворогу інформацію про військові об’єкти: затримано двох агентів рф, один з них — інженер заводу Мотор-Січ

Цього року керівнику підприємства «Мотор Січ» В'ячеславу Богуслаєву, якого у 2022 році затримали за підозрою у держзраді, висунули ще одну підозру — у співпраці з терористами так званої «днр». А нещодавно СБУ затримала інженера-конструктора заводу «Мотор Січ», який разом зі ще однією особою працював на ворога.



Як повідомили у спецслужбі, агенти фсб проводили розвідувально-підривну діяльність на Київщині та Запоріжжі.

На початку лютого 2023 року їх завербував кадровий співробітник управління фсб по Алтайському краю. Вербування відбувалося через Телеграм-канал, де фігуранти періодично публікували свої прокремлівські коментарі.

Фото СБУ

Так, інженер-конструктор збирав інформацію про Сили оборони на території обласного центру. Його затримали під час фотографування будівлі військового шпиталю та прокуратури з прив’язкою до місцевості.

Фото СБУ

Ще одного ворожого агента затримали у передмісті Києва, коли він намагався здійснити фотофіксацію однієї з будівель Держслужби з надзвичайних ситуацій. Розвідінформація потрібна була окупантам для нанесення ракетних ударів по українських об’єктах та підготовки диверсій на території регіонів.

Фото СБУ

Фото СБУ

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Суд обрав їм міру запобіжного заходу — тримання під вартою.

Нагадаємо, що цього року колишньому керівництву ДП «Антонов» було повідомлено про підозру, двох взято під варту, стосовно третього вирішується питання щодо оголошення у розшук. У справі йдеться про перешкоджання діям Нацгвардії щодо охорони аеропорта у Гостомелі взимку 2022 року.

Фото СБУ

65

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram