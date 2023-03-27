Смертельна їжа: студенту ампутували кінцівки після того, як він з’їв залишки локшини сусіда по кімнаті

Жадібність ніколи не доводить до добрих результатів, а навпаки, завжди лише погіршує становище людини. В цьому на власному досвіді переконався 19-річний студент коледжу з Нової Англії, якому ампутувати кінцівки після того, як він з’їв залишки курячої локшини свого сусіда по кімнаті.

Про це пише Ladbible.

Згідно з інформацією у статті, менше ніж через добу після того, як хлопець з’їв страву, він сильно захворів і мав безліч ускладнень зі здоров’ям, що призвело до ампутації всіх кінцівок. Пацієнта гелікоптером доставили до реанімації іншої лікарні для подальшого лікування.

У хлопця піднялась температура та пульс, відмовили нирки, й кров почала згортатися, йому довелося ввести седативні засоби.

Важливо, що хлопець не був алергиком, мав усі щеплення, викурював дві пачки сигарет щотижня, щодня вживав марихуану і не зловживав алкоголем.

Медики зазначили, що пацієнт почувався добре за 20 годин до госпіталізації. Після того, як він з’їв залишки їжі, в нього з’явилися дифузний біль у животі та нудота. За п’ять годин до госпіталізації шкіра почервоніла.

За словами одного з лікарів, важкі симптоми, ймовірно, були агресивною бактеріальною інфекцією.

Отримавши результати аналізу крові, лікарі виявили, що в його крові є бактерія під назвою Neisseria meningitidis. Це менінгококцемія.

Його імунна система почала реагувати, як пояснив доктор Бернард: «Це схоже на поріз на шкірі — кровотеча зрештою зупиняється через згусток крові, а потім область навколо порізу стає набряклою та гарячою».

Ще більш жахливим стало те, що поки стан хлопця встиг стабілізуватися, на його пальцях та стопах розвинулася гангрена. Тому йому довелося ампутувати частини всіх 10 пальців, а також провести двосторонню ампутацію під колінним суглобом.

Відомо, що бактерії, які потрапили в його їжу, поширюються через слину, що цікаво в цьому випадку, оскільки його сусід по кімнаті вирвав після того, як з’їв частину їжі.

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