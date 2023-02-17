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У тяжкохворого Брюса Вілліса діагностували нову невиліковну хворобу

10:10 17 лютого 2023
Брюс Вілліс

У четвер, 16 лютого, близькі Брюса Вілліса розмістили в інстаграмі інформацію про новий діагноз, який лікарі поставили знаменитому акторові. Нагадаємо, у березні 2022 року Брюс був змушений завершити свою кар'єру. Тоді повідомлялося, що Вілліс страждає на афазію. У нього почали виявлятися порушення мови. Крім того, зірка «Міцного горішка» та безлічі інших популярних фільмів перестав нормально сприймати будь-які тексти. Він не міг чітко сформулювати те, що хотів сказати.

Тепер, майже через рік, дружина 67-річного Брюса Емма Гемінг Вілліс, його колишня дружина Демі Мур, а також п'ять дочок актора у спільній заяві повідомили, що лікарі скоригували діагноз. Брюс Вілліс страждає на лобно-скроневу деменцію. І хвороба, на жаль, прогресує.

Близькі актора наголошують, що тепер вони знають, що він відчуває щодня. Це не лише втрата можливості нормально спілкуватися. Вілліс страждає від постійного головного болю.

«Сьогодні не існує способів лікування цієї хвороби, але ми сподіваємося, що ця реальність може змінитися найближчими роками», — йдеться у заяві сім'ї актора.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «міцний горішок» Брюс Вілліс незабаром вперше стане дідусем.

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