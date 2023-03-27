Вадим Єрмолаєв: Що чекає на місто Дніпро після закінчення війни?

Український бізнесмен та інвестор, заступник голови правління корпорації «Алеф» Вадим Єрмолаєв розповів, що очікує Дніпро після закінчення війни росії проти України.

«Війна перетворила Дніпро на скелю стійкості. Попри те, що Дніпропетровська область не так далеко від фронту, тут продовжує кипіти економічне життя. Попри ракетні обстріли, у 2022 році підприємства Дніпропетровської області сплатили понад 27 мільярдів гривень податків. У регіоні продовжують роботу 86% великих підприємств. З лютого 2022 року в області відкрилося понад 7 тисяч нових компаній: продуктові маркети, ресторани, інтернет-магазини, IT-компанії. У 2022 році Дніпропетровська область прийняла 79 підприємств із „гарячих точок“ — Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської областей. Тобто ми бачимо, що попри війну розвиток Дніпра не зупиняється. Після перемоги України він лише прискориться», — говорить бізнесмен.

Єрмолаєв пропонує розглянути, які напрями стануть драйверами прискореного розвитку.

Будівництво

«Тільки за офіційними даними Дніпро прийняло 180 тисяч переселенців, в основному з Донбасу та Харкова. Для порівняння: у Львові новий дім знайшло 115 тисяч людей. Не всі ті люди, що вимушено покинули свій дім, повернуться назад. Просто тому, що у багатьох із них, на жаль, дому більше немає. Сьогодні у Дніпрі величезна житлова проблема. Її треба вирішувати. Тому будівництво не переривається, незважаючи на те, що фронт проходить порівняно недалеко. Якщо ви пройдете вулицями і піднімете голову, то побачите працюючі баштові крани. Людям потрібне житло, і ми готові його будувати. Так, Alef Estate продовжує свою роботу. На сьогодні триває будівництво БФК Ermolaev Center, апарт-комплексу Port City, з дня на день відновиться будівництво ТДК «Перекресток». Ще більше будівництв на стадії проєктних робіт.

Але це лише прообраз того будівельного буму, що чекає на Дніпро після закінчення війни. Мільйони українців, які виїхали за кордон, насамперед жінок з дітьми, захочуть повернутися в Україну після перемоги. А отже на Дніпро чекає наступна хвиля переселенців. Адже навіть після звільнення того ж таки Маріуполя, там буде неможливо жити нормально довгий час.

Збільшення обсягів будівництва стане драйвером розвитку інших виробників. Цемент, арматура, фарба, фурнітура, вікна та двері, меблі, сантехніка та багато іншого. Замовлень вистачить усім: від металургійних гігантів до підприємств малого бізнесу", — вважає бізнесмен.

Харчові продукти

«Збільшення кількості людей означатиме підвищення попиту на харчові продукти. Вся Україна сподіватиметься на сільгоспвиробників Дніпропетровської області. Насамперед тому, що наші поля та сади не треба буде розмінувати. Продукцію аграріїв та тваринників потрібно буде зберегти та переробити. Отже, харчова промисловість отримає додатковий імпульс розвитку.

Важливо відзначити, що у Дніпрі це традиційно високотехнологічна галузь. Так, наприклад, «Сади Дніпра» тільки завдяки передовим технологіям у сфері агрокультури та зберігання можуть експортувати свою продукцію до десятків країн світу. Олієекстракційний завод «Потоки» розробляє унікальні протеїнові продукти із соняшника. І ці приклади можна продовжувати та продовжувати", — розповів бізнесмен.

IT та космос

«Дніпро — місто університетів та заводів. Ракети, створені на ПМЗ, відомі у всьому світі. З космічними технологіями працює комерційна компанія Noosphere. Тут було створено один із найінноваційніших банків України monobank. Тут функціонує один із найсучасніших заводів у світі з виготовлення дентальних імплантів, на кожному виробничому етапі якого задіяні цифрові технології — ABM Technology. І таких прикладів багато.

Після перемоги Україна буде набагато щільніше, ніж зараз, включена у виробничі ланцюжки західних компаній. А після вступу нашої країни до ЄС точок докладання українським рукам і мізкам стане ще більше. Впевнений, що на нас чекає розквіт стартапів і виникнення нових продуктів, що вражають уяву.

На жаль, навіть коли Україна вийде на свої законні кордони, загарбницькі амбіції сусіда нікуди не зникнуть, а отже, нам доведеться озброюватися. У Дніпрі є все необхідне для виробництва найсучаснішої зброї.

Ці три потужні кластери розвитку зроблять Дніпро привабливим місцем для життя. Збільшення кількості людей, людей, які заробляють і непогано заробляють, дасть імпульс розвитку послуг: від шкіл до найрізноманітніших хобі-студій, від клінік, оснащених за останнім словом техніки, до парків розваг. Відкриватимуться нові ресторани, клуби та музеї. Потужна любов до життя та любов дніпрян до свого міста зроблять його одним із найкращих міст світу", — впевнений Вадим Єрмолаєв.

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