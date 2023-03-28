Не тільки «парад планет»: як уберегтися від наслідків фатального протистояння Меркурія та Юпітера 28 березня

Ввечері у вівторок, 28 березня, на небі буде відбуватися «парад планет», коли планети вишикуються у лінію — Юпітер, Меркурій, Венера, Уран і Марс. Про це пише УНІАН.

Але з п'яти планет найбільшу «силу» проявлять Меркурій та Юпітер, і їх протистояння приведе до образ, агресії та непоступливості у стосунках між людьми.

Справа в тому, що Меркурій та Юпітер мають зовсім різні енергетики. Саме тому їхній аспект буде неприємним і принесе чимало негативу. Меркурій та Юпітер буде на одній лінії, через що між ними відбудеться «конфлікт».

Під час з'єднання Меркурія та Юпітера 28 березня 2023 року думки стануть більш важкими та неприємними. У цей день люди будуть уразливими, зможуть пригадати старі давно забуті образи. Тому в повітрі витатиме напруженість. Людям буде властиво згадувати образи та висловлювати їх своїм близьким.

Підвищена агресивність — ще одна небезпека цієї астрологічної сполуки. Конфлікти спалахуватимуть на рівному місці. Навіть невелика дрібниця може спровокувати велику сварку.

Люди на добу стануть глухими один до одного. Навіть не намагайтеся з кимось домовитись. У всіх сьогодні на думці лише свої власні інтереси. Йти назустріч, шукати компроміси ніхто не забажає. Але ця непоступливість є короткочасною, тому до актуальних питань можна повернутися вже в середу.

Нові знайомства 28 березня є небажаними: деякі з нових «друзів» можуть бути небезпечними. Уникайте спілкування з токсичними людьми.

У поїздки краще не вирушати. Будь-який несприятливий аспект із Меркурієм впливає на дорогу. Якщо перша планета Сонячної системи не в кращому становищі, це відразу ж позначається на поїздках і подорожах. У такі дні підвищується ризик надзвичайних подій, крадіжок. Ще можна забути важливі документи чи гроші.

В цей фатальний день астрологи рекомендують залишатися вдома. Це найголовніша порада на день. Фатальне з'єднання Меркурія та Юпітера негативно впливає на будь-які пересування. Якщо уникнути поїздки не можна, то будьте дуже уважні. Не забувайте документи та гроші, не перевищуйте швидкість, у дорозі поводьтеся ввічливо.

Також в цей день радять не поспішати з'ясовувати стосунки, бути ввічливими та контролювати свої емоції, уникати конкуренції та нікому нічого не доводити, а також не бажано піддаватися сумним думкам.

Як писали «ФАКТИ», астрологи склали рекомендації для всіх знаків зодіаку на 28 березня.

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