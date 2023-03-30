Довго не протягне: відома тарологиня передбачила, коли і як помре путін

Екстрасенска й тарологиня Людмила Хомутовська вважає, що російського диктатора путіна можуть отруїти, станеться це не найближчими днями, але у близькій перспективі.

Про це вона сказала в інтерв'ю УНІАН.

«Нам скажуть, що він помер від інфаркту чи інсульту. Тобто, що він не мучився, і це була швидка смерть. Однак насправді за ним стоїть диявол. Це означає, що диктатора можуть отруїти. Вже зараз я бачу, що він не жилець. Звісно, вся Україна хоче, щоб він помер ще вчора, але нам залишається лише чекати», — вважає екстрасенска.

Так чи інакше, але війна після цього одразу не закінчиться.

«Потрібна воля народу, як було на початку повномасштабної війни. Я думаю, що скоро ми знову побачимо подібне. До кінця року ми маємо закрити цю тему, але це буде довгий переговорний процес», — вважає Хомутовська.

Загроза українським містам триватиме у багатьох регіонах країни: «Хочу попередити жителів Одеси, Сум, Чернігова, а також всього сходу, що там будуть обстріли. Частково починає активуватися Полтава. В Харкові ситуація не зміниться».

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Фото Pixabay

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