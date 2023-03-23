До Гааги не доживе: тарологиня спрогнозувала вбивство путіна і його двійників

Президент росії володимир путін навряд чи опиниться на лаві підсудних у Гаазі, адже просто не доживе до цього моменту — такий прогноз зробила тарологиня Людмила Хомутовська.

Про це вона розповіла в інтерв’ю ТСН.ua.

«Я все-таки не думаю, що його (путіна. — Авт.) доправлять до Гааги, тому що він просто не доживе. Я не бачу такого розвитку», — сказала тарологиня.

«Але те, що його зажмуть в рамки, — це однозначно. І воно дуже сильно вплине на нього. Вплине саме на здоров’я», — зазначила Хомутовська.

Вона також спрогнозувала, як саме може померти путін, тобто — яким чином його можуть вбити.

«Все таки щось піділлють йому. Воно виглядатиме — як від хвороби, і воно буде дуже раптово. Можливо, навіть нам напишуть, що не витримало серце чи щось на кшталт того», — віщує тарологиня.

Вона також зробила розклад карто таро щодо того, чи можуть замість президента рф у Гаазі судити його двійників.

«Я думаю, двійників повинні забрати разом за ним», — сказала Хомутовська, маючи на увазі вбивство.

Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс теж віщує, що путін не доживе до суду в Гаазі. За словами астролога, вже у липні президент рф може померти від вогнепальної зброї, або в нього може влучити дрон, як ті, що нещодавно атакували бухту в Севастополі.



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