«Роблю це з усіма»: винесено вирок педофілу, який у школах розбещував дівчаток

У Сихівському районному суді Львова оголосили вирок педофілу, який у жіночому одязі пробирався у школи, де в туалетах розбещував маленьких дівчаток. Про це стало відомо з вироку, опублікованого на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Ці події відбувалися восени та взимку 2021 року. Так, у Львові до поліції надійшло кілька повідомлень про те, що у навчальні заклади проникає чоловік, одягнений у жіночу червону куртку, й під виглядом медогляду вчиняє розпусні дії з маленькими дівчатками.

Збоченець у жіночому одязі

Одна з потерпілих, семирічна учениця середньої школи, розповідала на слідстві, як під час уроку слідом за нею до шкільного туалету зайшла, як вона спочатку подумала, жінка у червоній куртці. Оскільки дівчинка не встигла зачинити двері кабінки на клямку, дивна жінка пройшла за нею. Потім вона зненацька чоловічим голосом сказала: «Не бійся. Я лікар. Я маю провести медичний огляд. Я роблю це з усіма.

Збоченця злякав дзвінок на перерву. Чоловік у жіночій куртці стрімголов вискочив зі шкільного туалету, ледь не збивши з ніг вчительку.

По камерах відеоспостереження можна було простежити, куди пішов педофіл після візиту до школи. Незабаром його особу було встановлено й він був затриманий.

Спочатку підсудний намагався заперечити провину. Мовляв, у тій школі він ніколи не був, в іншій просто ходив коридором у жіночому одязі з метою вкрасти те, що погано лежить. Одна з потерпілих дівчаток каже, що він її збирався заштовхнути до туалету? Так це він, мовляв, просто хотів налякати таким чином школярку, бо вона сміялася з його вигляду. Однак слідству вдалося зібрати всі необхідні докази провини збоченця, який буквально за пару місяців до першого зафіксованого випадку розбещення дівчаток у шкільному туалеті вийшов з місць не дуже віддалених, де відбував покарання за такий самий злочин.

Збоченцем виявився 50-річний киянин. Цікаво, що незадовго до арешту у Львові чоловіка вже затримували у столиці — за напад на дівчинку, також у шкільному туалеті. Як чоловік, який перебуває під слідством, опинився в іншому місті, де продовжував здійснювати розпусні дії з дітьми, невідомо.

Сихівський районний суд Львова засудив педофіла до 8 років позбавлення волі.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у Вінниці затримали місцевого художника, який розбещував маленьких дівчаток упродовж десяти років.

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