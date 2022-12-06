«Сказав, що хоче допомогти на лікування донечки»: у Вінниці затримали художника, який 10 років розбещував малолітніх дівчаток

55-річному зловмиснику, який під прикриттям художнього гуртка розбещував малолітніх дівчаток у своїй квартирі, повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Про це повідомляє поліція Вінницької області:

«Об'єктами розпусних дій ставали малолітні вихованки, які приходили на приватні заняття з малювання. Чоловік, переконавшись у відсутності батьків чи інших дорослих, більш як 10 років вчиняв розпусні дії відносно дітей. Під час обшуку у квартирі чоловіка виявлено фотографії та відеозаписи оголених та напівоголених дітей, рукописні й друковані тексти сексуального характеру, текстові „алгоритми“ заподіяння малолітнім фізичного болю та знущань, листування сексуального характеру з дітьми із зазначенням видів покарань у разі розголошення вихованцями його дій. Правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні пристрої, флеш-накопичувачі».

Зокрема, у мобільному телефоні та комп'ютері підозрюваного виявлено фото та відеозаписи насильницького характеру, які останній видалив, аби запобігти викриттю та покаранню.

У соцмережах дехто з вінничан впізнав зловмисника, який теж звертався до них і просив контакти дітей.

«Декілька років тому мене „атакував“ даний „художник“ і вимагав, щоб я дала прямі контакти і адреси моїх підопічних дітей-сиріт! — пише місцева волонтерка Діана Мороз. — Звісно, я не дала даних моїх підопічних, адже я завжди несу повну відповідальність за тих, ким опікуюсь. Після відмови даний педофіл погрожував скандалами про те, що, мовляв, я не хочу „щастя та розвитку“ сиріт. Слава Богу, мені вистачило мізків не контактувати малолітніх дітей з підозрілими і дуже нав'язливими особами! І ось затримання недолюдини, яка понад 10 років сексуально розбещувала дітей!»

Своє обурення висловила й місцева жителька Олена Дробинко. У коментарях вона зазначила, що до неї теж телефонував цей чоловік:

«Казав, що хоче допомогти на лікування донечки. Коли ми з ним зустрілися, він запропонував допомогу та уроки малювання для Лєри, що він хоче приходити до нас додому й давати дитині уроки малювання. Якщо я не хочу до себе, тоді Лєру привозити до нього. Він сказав, що художник і займається благодійністю. Мені дуже не сподобалася його вигляд, я йому сказала, що дочка не може малювати, в неї паралізовані ручки. Я знаю ще одну маму хворої дитини, якій він так само пропонував уроки. Навіть подумати не могла, що він виявиться злочинцем».

За інформацією слідства, від злочинних дій підозрюваного постраждали діти віком від 10 до 14 років. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

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