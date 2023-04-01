«Виникли ускладнення»: у Хмельницькому під час видалення зубів 29-річна жінка впала в кому і через місяць померла, не приходячи до тями

В Україні черговий страшний випадок смерті після візиту до стоматолога . В Хмельницькому 29-річна жінка впала в кому після відвідування зубного лікаря, а через місяць померла, не приходячи до тями. Оксана Гладій хотіла поставити брекети. Лікарі приватної клініки порекомендували перед цим видалити зуби мудрості. Операцію вирішили робити під загальним наркозом. Оксана не мала проблем зі здоров'ям, і лікарі запевняли, що все буде гаразд. Але коли чоловік Оксани приїхав за нею до клініки, вона вже була у стані коми.

«Я сам того дня привіз Оксану на операцію»

У Оксани Гладій залишилися чоловік і трирічний синочок. Її чоловік Михайло Гладій — відомий у місті лікар-кардіолог, працює у Хмельницькому обласному серцево-судинному центрі. Михайло розповідає, що коли він приїхав до клініки забрати дружину, виявилося, що вона вже півтори години потребувала невідкладної допомоги.

— Я сам того дня привіз Оксану на операцію, — розповідає «ФАКТАМ» Михайло Гладій. — Коли дружина вирішила поставити брекети, їй сказали, що потрібно видаляти зуби мудрості і що краще зробити це під загальним наркозом. Ми з дружиною вже не раз зверталися до цієї клініки і довіряли цим лікарям.

У клініці сказали, що такі операції зазвичай тривають годину-півтори і що вони зателефонують мені за 40 хвилин до закінчення. Але ніхто не телефонував. Я передзвонив до клініки сам і почув відповідь: «Все гаразд, не хвилюйтесь. Все стабільно». Хоча зараз я вже знаю, що проблеми виникли ще до дзвінка. Але мені про це ніхто не повідомив. У клініці сказали, що операція ще триває і зі мною зв'яжуться пізніше. Я ще трохи почекав і вирішив їхати до клініки сам, без їхнього дзвінка. Вже коли був у дорозі, мене набрав власник клініки і сказав, що виникли ускладнення. «Але ви не хвилюйтеся, вже все стабільно», — додав.

Коли я приїхав, я побачив, що означає це «стабільно». Дружина вже була в стані коми. І «швидку» викликали лише після мого приїзду. Найжахливіше, що, як виявилося, в такому стані Оксана була вже півтори години. Час, критично важливий для порятунку життя, було втрачено. Весь цей час вони намагалися її реанімувати за допомогою мішка Амбу. Не заінтубували, бо вони не мали ні інтубаційної трубки, ні іншого обладнання, необхідного для надання невідкладної допомоги. Дружину заінтубували вже після того, як приїхала швидка з необхідним обладнанням. Як лікар я розумів, що дорогоцінний час було втрачено. Коли Оксану привезли до обласного серцево-судинного центру (де я працюю), у неї констатували кому третього ступеня. Кома третього ступеня — це смерть мозку. І я, і мої колеги це розуміли. Але ми не хотіли вірити в те, що Оксана, якій всього 29 і яка була абсолютно здорова, може ось так померти. Тому я продовжував сподіватися.

За місяць, який дружина була в комі, її стан не покращився. Вона не приходила до тями, не було жодної позитивної динаміки. Наш трирічний синочок усе знав, він був у лікарні поряд із мамою. Він просив маму прокинутися… А зараз каже, що «мама на небі, її забрав Бозя». Нікому не побажаю таке пережити.

"Я не хотів вірити в те, що Оксана, якій всього 29 і яка була абсолютно здорова, може ось так померти", - каже Михайло

— Як у стоматологічній клініці пояснили те, що трапилось?

— Сказали, що самі не знають, як таке могло статися. Що в якийсь момент у Оксани констатували пригнічене дихання, потім у неї впала сатурація та зупинилося дихання. Я працюю в лікарні, де ми щодня допомагаємо ургентним пацієнтам з інфарктами міокарда. І я добре знаю, наскільки важливою є невідкладна допомога. Саме від неї залежить життя людини. Якщо вона надана вчасно і правильно, це не закінчується смертю мозку пацієнта. І я не розумію, чому у приватній стоматологічній клініці, яка заробляє дуже великі гроші та проводить операції під загальним наркозом, немає навіть інтубаційної трубки та ларингоскопа. Під час операції може статися будь-що, ніхто не застрахований від ускладнень. А у вас нема елементарного обладнання.

«Дії співробітників клініки по наданню допомоги були висококваліфікованими і якісними»

— Відповісти на питання, що сталося з Оксаною, зможе лише експертиза. Але ви як лікар, напевно, можете сказати, які могли бути причини раптової зупинки дихання?

— Їх може бути безліч. Одна з найпоширеніших — передозування препарату. Можлива й асфіксія, адже маніпуляції проводились у ротовій порожнині. Але ми дізнаємося про це лише тоді, коли стануть відомі результати експертиз. Можу сказати, що Оксана не мала жодних хронічних захворювань. У неї раніше був перелом ключиці, але це точно не має відношення до цієї ситуації.

У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання медичними працівниками своїх обов'язків. Але наразі лікарі клініки продовжують працювати.

— Їх можливо буде відсторонити від роботи лише після того, як їм висунуть підозру, — каже Михайло. — А це стане можливим, коли будуть готові результати експертизи. Я дуже сподіваюся, що люди, з вини яких я втратив дружину, а мій син — свою улюблену маму, понесуть справедливе покарання.

"Я дуже сподіваюся, що люди, з вини яких я втратив дружину, а мій син – свою улюблену маму, понесуть справедливе покарання", - каже Михайло

У приватній клініці, де Оксані Гладій робили операцію з видалення зубів мудрості, цей випадок називають «загадкою».

«Оксана була нашою пацієнткою понад рік, і те, що сталось із нею, з її організмом — це загадка із великою кількістю припущень значної кількості лікарів та домислів сторонніх осіб, — повідомив місцевому виданню vsim.ua власник клініки Роман Фелонюк. — При цьому, на даний час взагалі неможливо оперувати будь-якими діагнозами чи медичними визначеннями, допоки немає кінцевих висновків судово-медичних експертів. Наразі ж ми обмежені лікарською таємницею і таємницею досудового слідства. Так само як ми не маємо жодної інформації про діагнози та лікування Оксани понад місяць часу в інших медичних закладах…»

Власник клініки стверджує, що надана жінці перша допомога була якісною:

«На жаль, нашу пропозицію допомоги, додаткової діагностики і швидкого реагування на зміну стану жінки було відхилено. Тому все, що можна сказати сьогодні, це те, що Оксана дійсно була нашою пацієнткою і відповідь на всі запитання буде надано слідчими та судово-медичними експертами… Зі свого боку, я можу сказати єдине: дії моїх співробітників по наданню допомоги були висококваліфікованими і якісними настільки, що навіть медична бригада швидкої медичної допомоги виконала виключно „функцію таксі“ — ні в чому іншому потреби не було. Щодо будь-яких чуток чи припущень, то немає сенсу взагалі коментувати домисли, адже у слідчих і експертів є весь обсяг необхідної документації та вихідних даних, щоб робити якісні висновки».

У поліції кажуть, що слідство продовжується. «ФАКТИ» стежитимуть за розвитком подій.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про судовий процес щодо смерті 2-річного малюка в кабінеті стоматолога, коли суд виправдав лікаря.

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