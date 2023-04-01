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У мережі повідомили про загибель у бою на Донбасі колишнього «торнадівця» Моджахеда

16:12 1 квітня 2023
Данило Ляшук

На сторінці колишнього бійця «Торнадо» — білоруса Данила Ляшука, якого у 2015 році затримували в Україні, з'явилася інформація про його загибель.

«На жаль, ми змушені повідомити про загибель нашого друга, нашого брата, нашої рідної людини. Ти був народжений героєм, ти загинув як герой. Ми всі пам'ятатимемо тебе вічно», — пишуть побратими на сторінці «Моджахеда».

Він воював у складі 59-ї окремої бригади ім. Якова Гандзюка. Загинув у районі Пісок на Донбасі.

Нагадаємо, бійців «Торнадо» звинувачували у тяжких злочинах — викраденні людей, автотранспорту, тортурах, незаконному проникненні в житло та ін. У 2017 році екскомандира роти Руслана Онищенка засудили до 11 років позбавлення волі, а «Моджахед» — до 10 років тюрми. У тому ж році Ляшука хотіли екстрадувати до Білорусі, але відклали це «до ухвалення остаточного рішення у кримінальному провадженні, відбуття покарання або звільнення від покарання на якихось законних підставах».

Після початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну Руслан Онищук та Данило Ляшук опинилися на волі та пішли воювати.

Фото із соцмереж

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