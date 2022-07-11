35.59 / 36.66 35.88 / 37.17
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

На волю вийшов скандально відомий екскомбат «Торнадо» Онищенко, — Мосійчук

18:46 11 липня 2022
Руслан Онищенко

За інформацією народного депутата України восьмого скликання Ігоря Мосійчука, з-під варти звільнено колишнього комбата батальйону «Торнадо» Руслана Онищенка.

«За ґратами він провів майже сім років… Звинувачений у тортурах сепаратистів та полонених», — написав екснардеп у соцмережах.

До речі, навесні масмедіа повідомляли, що на волю вийшов ще один «торнадівець» — Даніель Лящук із позивним Моджахед. Його судили за порушення законів війни, а на початку широкомасштабної агресії він пішов до ЗСУ воювати, повідомляв «24 канал».

Невдовзі після того, як росія розпочала широкомасштабне вторгнення, у Мін'юсті давали роз'яснення щодо ув'язнених, які хочуть піти на фронт. Для цього потрібно пройти спеціальну процедуру, написавши клопотання. Ув'язнені отримали право звертатися до прокуратури та суду про звільнення з-під варти для служби у Збройних Силах України. Не виключено, що такою процедурою скористався й Руслан Онищенко.

Нагадаємо, що восени 2019 року Київський апеляційний суд визнав правомірність рішення суду першої інстанції щодо «торнадівців». Їм інкримінували викрадення людей, автотранспорту, тортури, незаконне проникнення в житло та інші злочини. Оболонський районний суд столиці засудив вісьмох бійців колишньої роти спецпризначення МВС до різних термінів — від 8 до 11 років позбавлення волі, ще трьох — до умовних покарань. Найбільші терміни отримали командир роти Руслан Онищенко та громадянин Білорусі Данило Ляшук — 11 та 10 років позбавлення волі відповідно.

608

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонер

Кожному — по 45 грн.: у ПФУ пояснили, чому збільшення пенсії для більшості пенсіонерів було незначним

огірок

Дайте огіркам у липні це підживлення: вони не жовтітимуть та будуть родити до осені (відео)

Беру пакет і відбілюю білу білизну: легкий спосіб повернути білизну білим речам, що посіріли (відео)

Беру пакет і відбілюю білу білизну: легкий спосіб повернути білизну білим речам, що посіріли (відео)

військкомат

Повістки на вулиці можна не брати: як оскаржити вручення повісток у громадських місцях без порушення закону

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.