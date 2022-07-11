За інформацією народного депутата України восьмого скликання Ігоря Мосійчука, з-під варти звільнено колишнього комбата батальйону «Торнадо» Руслана Онищенка.

«За ґратами він провів майже сім років… Звинувачений у тортурах сепаратистів та полонених», — написав екснардеп у соцмережах.

До речі, навесні масмедіа повідомляли, що на волю вийшов ще один «торнадівець» — Даніель Лящук із позивним Моджахед. Його судили за порушення законів війни, а на початку широкомасштабної агресії він пішов до ЗСУ воювати, повідомляв «24 канал».

Невдовзі після того, як росія розпочала широкомасштабне вторгнення, у Мін'юсті давали роз'яснення щодо ув'язнених, які хочуть піти на фронт. Для цього потрібно пройти спеціальну процедуру, написавши клопотання. Ув'язнені отримали право звертатися до прокуратури та суду про звільнення з-під варти для служби у Збройних Силах України. Не виключено, що такою процедурою скористався й Руслан Онищенко.

Нагадаємо, що восени 2019 року Київський апеляційний суд визнав правомірність рішення суду першої інстанції щодо «торнадівців». Їм інкримінували викрадення людей, автотранспорту, тортури, незаконне проникнення в житло та інші злочини. Оболонський районний суд столиці засудив вісьмох бійців колишньої роти спецпризначення МВС до різних термінів — від 8 до 11 років позбавлення волі, ще трьох — до умовних покарань. Найбільші терміни отримали командир роти Руслан Онищенко та громадянин Білорусі Данило Ляшук — 11 та 10 років позбавлення волі відповідно.

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