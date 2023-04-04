«Патріотичні» крашанки: як легко розфарбувати яйця у синьо-жовтий колір

Нападаючи на Україну, кремлівський диктатор путін хотів знищити суть нашого народу, його дух та традиції. Але українці не бажають позбавлятися своєї ідентичності, тому намагаються бути собою в усьому — навіть, у такій справі, як фарбування крашанок на Великдень.

Про те, як розфарбувати яйця на Великдень у кольори національного прапора, розповідає «Апостроф».

Для жовто-блакитного великоднього яйця знадобляться лише два натуральні барвники — куркума для жовтого кольору та червонокачанна капуста — для блакитного. А фіксувати їх можна за допомогою скотчу.

Для жовтого кольору потрібно розвести дві чайні ложки куркуми в невеликій кількості води. Чим більше використовується куркуми — тим більш насиченим та яскравим вийде колір.

Далі потрібно знайти ємність для фарбування. Це може бути невелика піала, неглибока чашка чи склянка. Зверху на неї потрібно наклеїти шматок скотчу з отвором у центрі. Наливши фарбуючий розчин у ємність, потрібно зафіксувати яйце таким чином, щоб у нього була опущена половина яйця.

Час фарбування — 30 хвилин, після чого потрібно витягнути яйце та акуратно протерти серветкою, щоб жовтий колір не потрапив на ще не зафарбовану частину яйця.

Далі потрібно приготувати блакитний барвник. Для цього потрібно подрібнити капусту в блендері і посипати масу сіллю. Коли вона пустить сік — віджати його.

У цьому соку необхідно пофарбувати другу половину яйця за тим самим принципом, як це робилося для фарбування у жовтий колір. Тримати яйце в фарбнику потрібно 30 хвилин.

Але в будь-якому випадку не бійтеся експериментувати — адже при необхідності крашанці можна буде придати не менш оригінальний вид завдяки використанню червоного вина.

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