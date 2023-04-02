Таких крашанок не буде точно ні у кого: як пофарбувати яйця на Великдень вином

Цьогоріч святкування Великодня у православних християн та католиків не співпадає. 9 квітня католики відзначають воскресіння Христа, православна Пасха — 16 квітня.

Тому підготовка до свята йде вже повним ходом. Господині готують продукти, шукають нові рецепти, щоб стіл на свято був різноманітнім та гарним.

Як завжди, крім паски, на столі мають бути яйця. Зробити гарні крашанки можна тільки за допомогою класичних харчових барвників, цибулиння, каркаде, куркуми, буряка, а й у вині.

Для цього сирі яйця покласти в каструлю та залити вином.

Довести до кипіння та проварити 10 хвилин.

Зняти з вогню та залишити яйця у каструлі з вином на 10 годин.

У процесі фарбування вино не проникає всередину яйця й залишається лише на шкаралупі.

«ФАКТИ» давали декілька рецептів пасок. Деякі з них можна приготувати навіть без дріжджів.

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