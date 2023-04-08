Венсан Кассель видалив усі фото Тіни Кунакі з Instagram

Відомий французький актор Венсан Кассель несподівано для армії шанувальників вилучив із Instagram усі спільні фото з дружиною, моделлю Тіною Кунакі. Також зникли з його облікового запису всі згадки про неї. У сучасному світі це може означати лише одне — пара розлучилася.

Це припущення невдовзі підтвердили самі Венсан та Тіна. Вони подали на розлучення, проживши у шлюбі п'ять років. Нагадаємо, Кунакі та Кассель зіграли скромне весілля у Франції у серпні 2018 року. До цього вони зустрічалися близько двох років. Вони мають доньку Амазоні. 19 квітня дівчинці виповнюється чотири роки.

Кунакі та Кассель зіграли весілля у Франції у серпні 2018 року

Причину розлучення жодна зі сторін поки що не називає. Французькі ЗМІ здивовані. У середу, 5 квітня, Тіна святкувала своє 26-річчя. 56-річний чоловік її навіть не привітав.

«Вони розлучилися кілька тижнів тому. У Тіни розбите серце», — заявило журналістам джерело з-поміж найближчих друзів моделі.

Для Кунакі це був перший шлюб. Кассель раніше був одружений з кінозіркою Моніки Беллуччі. Вони прожили разом близько 14 років. Моніка народила двох дочок — Діву та Леоні. Старшій зараз 18 років, і вона розпочала кар'єру моделі. Молодшій дочці 20 травня виповниться 13 років. У самої Моніки Беллуччі роман із культовим кінорежисером Тімом Бертоном.

Фото з Instagram

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