Венсан Кассель видалив усі фото Тіни Кунакі з Instagram
Відомий французький актор Венсан Кассель несподівано для армії шанувальників вилучив із Instagram усі спільні фото з дружиною, моделлю Тіною Кунакі. Також зникли з його облікового запису всі згадки про неї. У сучасному світі це може означати лише одне — пара розлучилася.
Це припущення невдовзі підтвердили самі Венсан та Тіна. Вони подали на розлучення, проживши у шлюбі п'ять років. Нагадаємо, Кунакі та Кассель зіграли скромне весілля у Франції у серпні 2018 року. До цього вони зустрічалися близько двох років. Вони мають доньку Амазоні. 19 квітня дівчинці виповнюється чотири роки.
Причину розлучення жодна зі сторін поки що не називає. Французькі ЗМІ здивовані. У середу, 5 квітня, Тіна святкувала своє 26-річчя. 56-річний чоловік її навіть не привітав.
«Вони розлучилися кілька тижнів тому. У Тіни розбите серце», — заявило журналістам джерело з-поміж найближчих друзів моделі.
Для Кунакі це був перший шлюб. Кассель раніше був одружений з кінозіркою Моніки Беллуччі. Вони прожили разом близько 14 років. Моніка народила двох дочок — Діву та Леоні. Старшій зараз 18 років, і вона розпочала кар'єру моделі. Молодшій дочці 20 травня виповниться 13 років. У самої Моніки Беллуччі роман із культовим кінорежисером Тімом Бертоном.
Фото з Instagram74
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