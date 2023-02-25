У Моніки Беллуччі роман із Тімом Бертоном

Однією з головних сенсацій у світі шоу-бізнесу наприкінці лютого стало повідомлення західних видань про любовний роман знаменитої актриси Моніки Беллуччі та культового кінорежисера Тіма Бертона. Закоханих бачили разом у Парижі, і вони не приховували своїх почуттів.

Як пише британська газета The Sun, роман розпочався у жовтні минулого року. 64-річного Бертона було запрошено на кінофестиваль Люм'єр у Ліоні. Там він отримав почесну нагороду за внесок у розвиток кінематографа. А вручила її 58-річна Беллуччі. Тім того вечора був у чудовому настрої, багато жартував. Після церемонії нагородження він та Моніка сиділи разом під час перегляду старого німого фільму Луї Люм'єра.

Беллуччі вручає Бертону нагороду на кінофестивалі Люм'єр

Бертон зняв цілу низку культових фільмів, у тому числі «Бітлджус», «Едвард Руки-ножиці», «Сонна лощина», «Чарлі та шоколадна фабрика», «Аліса в країні чудес». Минулого року він порадував глядачів різних країн серіалом «Венздей».

Режисер був одружений із відомою британською актрисою Хеленою Бонем Картер. Подружжя прожило разом 13 років і розлучилося в 2014 році. У них два сини — 20-річний Біллі та 16-річний Нелл. Після розлучення Бертон ні з ким не зустрічався. Його роман із Беллуччі — перший за останні дев'ять років.

Моніка була одружена з відомим французьким актором Венсаном Касселем. Вони прожили разом 16 років. Беллуччі народила двох дочок — Діву (18 років), яка будує успішну кар'єру в модельному бізнесі, та Леоні (12 років).

Після розлучення з Венсаном Моніка зустрічалася з художником Ніколя Лефевром, але вони розлучилися у 2019 році.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що знаменитий британський актор Джуд Лоу став батьком усьоме, а популярна американська актриса та модель Емілі Ратаковські порадувала армію своїх шанувальників «гарячими» фото з новим бойфрендом.

78

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram