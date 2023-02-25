У Моніки Беллуччі роман із Тімом Бертоном
Однією з головних сенсацій у світі шоу-бізнесу наприкінці лютого стало повідомлення західних видань про любовний роман знаменитої актриси Моніки Беллуччі та культового кінорежисера Тіма Бертона. Закоханих бачили разом у Парижі, і вони не приховували своїх почуттів.
Як пише британська газета The Sun, роман розпочався у жовтні минулого року. 64-річного Бертона було запрошено на кінофестиваль Люм'єр у Ліоні. Там він отримав почесну нагороду за внесок у розвиток кінематографа. А вручила її 58-річна Беллуччі. Тім того вечора був у чудовому настрої, багато жартував. Після церемонії нагородження він та Моніка сиділи разом під час перегляду старого німого фільму Луї Люм'єра.
Бертон зняв цілу низку культових фільмів, у тому числі «Бітлджус», «Едвард Руки-ножиці», «Сонна лощина», «Чарлі та шоколадна фабрика», «Аліса в країні чудес». Минулого року він порадував глядачів різних країн серіалом «Венздей».
Режисер був одружений із відомою британською актрисою Хеленою Бонем Картер. Подружжя прожило разом 13 років і розлучилося в 2014 році. У них два сини — 20-річний Біллі та 16-річний Нелл. Після розлучення Бертон ні з ким не зустрічався. Його роман із Беллуччі — перший за останні дев'ять років.
Моніка була одружена з відомим французьким актором Венсаном Касселем. Вони прожили разом 16 років. Беллуччі народила двох дочок — Діву (18 років), яка будує успішну кар'єру в модельному бізнесі, та Леоні (12 років).
Після розлучення з Венсаном Моніка зустрічалася з художником Ніколя Лефевром, але вони розлучилися у 2019 році.
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