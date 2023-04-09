Кривавий Песах: в Ізраїлі за добу скоєно два великі теракти

В Ізраїлі було скоєно два великі теракти. Увечері у розпал святкування Песаха у Тель-Авіві невідомий відкрив вогонь по перехожих на вулиці Кауфмана. Стріляв він із машини, за кермом якої перебував. Потім терорист на швидкості врізався в натовп, який зібрався поряд із парком Чарльза Клора. Автомобіль перекинувся, але нападник продовжував вести вогонь по людях, які намагалися допомогти постраждалим.

Внаслідок теракту загинув італійський турист. Ще семеро людей отримали поранення. Терориста поліція застрелила на місці. Офіційно жодних даних про нього не надається.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що то був 45-річний ізраїльський араб. Раніше він не потрапляв у поле зору спецслужб.

Того ж дня невідомі обстріляли машину із трьома жінками в районі річки Йордан. В автомобілі з ізраїльськими номерами їхали на відпочинок до Тіберія, розташованого на березі Галілейського моря, мати з двома доньками. Біля перехрестя Хамра поряд із селищем Ефрат з ними зрівнялася інша машина. З неї було відкрито вогонь. Автомобіль з

жінками втратив керування і зупинився. Терористи продовжували стріляти.

Загинули дочки. Старшій із сестер був 21 рік, молодшій — 16 років. Їхня 48-річна мати у критичному стані перебуває у лікарні. У жертв теракту було подвійне громадянство — британсько-ізраїльське. Терористам вдалося втекти.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав мобілізувати додаткові поліцейські та військові сили серед резервістів.

Голова Центрального командування ізраїльських збройних сил, яке займається Західним берегом, назвав цей напад «надзвичайно жорстоким терористичним актом» і пообіцяв знайти винних.

«Ми посилюємо присутність у всіх секторах. Ми не змогли запобігти цьому нападу, але ми зробимо все можливе, щоб запобігти новим нападам», — додав генерал-майор Єгуда Фукс.

Шеф ізраїльської поліції Кобі Шабтай закликав усіх ізраїльтян, які мають ліцензії на вогнепальну зброю, почати носити цю зброю із собою.

«Цей смертоносний напад нагадує нам, наскільки актуальною є загроза тероризму в його різних формах», — сказав Шабтай.

Влада Ізраїлю впевнена, що відповідальність за обидва теракти лежить на бойовиках угруповання ХАМАС. Воно активізувалась перед Песахом. Її лідери стверджують, що мстять ізраїльтянам за нічний рейд у мечеті Аль-Акса в Єрусалимі, під час якого було заарештовано щонайменше 350 палестинців.

Як писали «ФАКТИ»,днями у відповідь на обстріл Ізраїль завдав серію ударів по сектору Газа.

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