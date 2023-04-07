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У відповідь на обстріли Ізраїль завдав серію ударів по сектору Газа

10:25 7 квітня 2023
У ніч проти п'ятниці, 7 квітня, Сили оборони Ізраїлю завдали серію авіаударів по об'єктах ХАМАС у секторі Газа

Перед Великоднем обстановка на Близькому Сході загострилася до останньої межі. Після масових заворушень на Храмовій горі в Єрусалимі Ізраїль зазнав ракетного обстрілу. У четвер, 6 квітня, по кількох містах на півночі країни з території Лівану було випущено 34 ракети. Ізраїльським ППО вдалося перехопити 25 із них.

Поранення дістали дві людини. Удару було завдано під час Песаха — одного з головних іудейських свят. Це стало найбільшим інцидентом між Ізраїлем і Ліваном після війни 2006 року.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху пообіцяв серйозні наслідки «ворогам Ізраїлю» за цю атаку. «Ми розіб'ємо наших ворогів, і вони заплатять за кожен акт агресії», — заявив глава ізраїльського уряду.

Увечері 6 квітня ізраїльська армія атакувала в секторі Газа різні об'єкти радикального ісламістського угруповання ХАМАС. Стверджується, що було знищено два тунелі і місце, де бойовики виробляли зброю.

США та ООН засудили ракетний обстріл Ізраїлю з території Лівану.

«Ми засуджуємо запуск ракет по Ізраїлю з Лівану і сектору Газа. Наша прихильність безпеці Ізраїлю непохитна, і ми визнаємо законне право Ізраїлю на захист від усіх форм агресії», — заявив журналістам заступник керівника прес-служби Держдепартаменту США Ведант Пател.

«Будь-які односторонні дії, що ставлять під загрозу статус-кво в регіоні, неприйнятні», — додав він.

Офіційний представник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік закликав «усі сторони проявляти максимальну стриманість». «Ми засуджуємо багаторазовий запуск ракет із Лівану по Північному Ізраїлю», — заявив він журналістам.

Нагадаємо, напередодні військового конфлікту Ізраїль стрясали масові акції протесту проти судової реформи.

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