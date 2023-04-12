Колишній продюсер Ані Лорак втік до росіїї

Колишній продюсер Ані Лорак Юрій Фальоса, який зробив співачку зіркою, ще на початку повномасштабного російського вторгнення виїхав до країни-агресора. Про це повідомляє ЖВЛ з посиланням на ще одну колишню підопічну та колишню дружину продюсера — Машу Гойя.

Співачка каже, що не засуджує Фальосу на продовжує з ним спілкуватися. Більше того, вона вважає, що продюсер зробив правильний вибір. Бо ж рідня зараз — найголовніше для кожного.

«Так, я з ним спілкувалася, буквально два тижні тому. Він зараз у рф, в Йошкар-Олі. Ви знаєте всі, що зруйнували його будинок і він вимушений покинути Київ, і відправитись до мами. І він каже: «Машо, ти знаєш, я дуже сумую за мамою», — розповіла Маша.

Сам Фальоса поки мовчить про своє місце перебування. Він не веде соцмережі, видалив свою сторінку у Facebook.

Нагадаємо, на початку війни окупанти знищили будинок Фальоси на Подолі. Постраждав і будинок, і офіс.

Також «ФАКТИ» писали про те, що Ані Лорак зараз переживає не найкращі часи, її концерти скасовують в росії, блокують рахунки. Артистка виправдовується та намагається утриматися в російському шоубізнесі.

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