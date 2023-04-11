Геть все погано з фінансами: запроданка Ані Лорак стала коханкою за гроші

У співачки Ані Лорак, яка не всиділа на двох стільцях і може лишитися за бортом російського шоубізу, настали не найкращі часи. Її концерти відміняють, фінансове становище бажає кращого. Відомий український блогер Беспалов припускає, що запроданка навіть завела піар роман, щоб хоч трохи підзаробити.

«Дехто із команди Лорак із задоволенням з нами поділився інфою. Співачка анонсувала альбом, концертний тур, вихід нових синглів, навіть запускає авторський курс або гайд DIVA. Для чого це все? З фінансами не все так добре. Фірма Лорак потрапила до чорного списку боржників Федеральної податкової служби рф… Усі її рахунки заморожені… Для Лорак важливо зараз показати професійну активність та громадянську слухняність перед податковою службою рф. Інакше її фінансовому стану загрожує банкрутство», — розповідає блогер на своєму YouTube-каналі.

Він стверджує, що артистка не платила податки у рф, тому її майно може бути арештоване. Особливо після того, як Лорак стала неблагонадійною в рф через те, що українці почали дякувати співачці за гроші для ЗСУ.

Щоб якось врятувати становище, артистка хотіла залишити рф, переїхати до Туреччини чи Арабських Еміратів. Тепер змушена виправдовуватися, та давати інтерв’ю з поясненням своєї позиції. А вона залишається незмінною. Лорак досі не називає війну війною, більше того, звинувачує українську владу в тискові та шантажі.

«Найбільший страх Кароліни зараз, що якщо Кремль піде проти неї в контексті скандалу про допомогу ЗСУ, то її майно буде конфісковано за невиплату податків», — каже блогер.

В особистому житті Лорак теж не дуже щастить. У ЗМІ пишуть про її новий роман з «духовним наставником» Ісааком Віджраку.

Проте цей іспанський шаман одружений. Ймовірніше, історія кохання з ним — черговий піар заради заробітку. Бо ж Лорак потрібні гроші, а йому — вихід на російський ринок, де він зможе продавати свої «духовні практики».

Нещодавнє інтерв’ю Ані Лорак обурило українців. Оля Полякова саркастично заявила, що це вона доклала рук, аби вижити конкурентку з країни.

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