Несподіваний поворот: Камалія оголосила про розірвання стосунків із чоловіком-мільярдером після 20 років шлюбу

Популярна українська співачка Камалія, коней якої розстріляли росіяни у Бучі, повідомила про розлучення з чоловіком. Про це вона написала у Facebook.

«З учорашнього дня, після виходу мого інтерв'ю у програмі „ЖВЛ“ на каналі 1+1, мій телефон розривається від дзвінків. Усі просять мій коментар, тому що у них немає контактів Захура, який не присутній у соціальних мережах. Ми знаємо, що не на це чекав від нас український народ. Це не те майбутнє, яке ми собі уявляли. З важким серцем ми просуваємось вперед порізно. Ми справжні люди, з реальним життям, зі справжніми сім'ями, друзями та колегами. Ми старанно працювали над нашими проблемами протягом останнього року, і дійшли висновку, що хоча ми дуже любимо один одного, ми залишимося розділеними і більше не будемо партнерами у шлюбі, при цьому ми залишаємося партнерами у вихованні дітей і прагнемо разом виховувати та стати дорогими друзями та відданими батьками наших улюблених дочок Арабелли та Мірабели. За 20 років подружнього життя ми на своєму прикладі показали, наскільки гармонійним має бути ідеальна українська родина. Запевняю вас, у майбутньому ми покажемо українцям, як ідеальна родина має продовжувати жити у коханні та злагоді навіть після розпаду», — розповіла співачка.

Камалія звернулася до ЗМІ з проханням поважати їхній особистий простір та приватне життя і не турбувати у цей важкий час для їхньої родини.

Як писали «ФАКТИ», раніше співачка зізналась, що її сестра служить у ЗСУ, а брат — у теробороні.

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