«Каже, що перемога скоро»: Камалія зізналась, що її сестра служить у ЗСУ, а брат — у теробороні

Відома українська співачка Камалія, у якої рашисти в Бучі знищили стайню з елітними коньми, разом зі своїм чоловіком-бізнесменом Мухаммадом Захуром активно займається волонтерством від самого початку повномасштабного вторгнення. Днями в інтерв’ю Rostyslove Production артистка зізналась, що її сестра служить у Збройних Силах, то ж тема війни у їхній сім'ї надзвичайно близька.

«Моя двоюрідна сестра Юлія служить зв’язківцем у ЗСУ. Ми спілкуємось, питаємо, як справи, вони гідно боронять наші кордони, — заявила співачка. — Я питала у Юлі, коли перемога. Вона відповідає, що скоро. Нещодавно зверталась сестра, бо у батальйоні не було що їсти, то ми із Захуром допомогли. Звісно, всім не допоможеш, але стараємось, співпрацюємо з іншими. Крім того, ми активно допомагаємо з чоловіком лікарні «Охматдит».

Наприкінці розмови Камалія додала, що її брат-фермер, є тероборонівцем і тримає кіз під Харковом. Попри бойові дії, рідну область він не залишає і теж активно допомагає українській армії, даруючи їм кавуни, дині та молочні продукти із власного господарства.

Раніше відомий український телеведучий Андрій Бєдняков відверто розповів, чому його так і не взяли фронт.

260

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram