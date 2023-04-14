«Бенкет під час… війни»: як відпочивають і чим володіють представники української еліти у французькому Куршевелі (фото)

Курорт Куршевель — це не лише світова столиця гірськолижного спорту, а й улюблене місце відпочинку та зустрічей бізнес-еліти. Адже ті, хто відвідують цей курорт, мають не просто статки, а багатомільйонні банківські рахунки і точно гуляють не на останні гроші. Тим резонанснішим виглядає нове розслідування «УП» про відпочинок українських бізнесменів, політиків, олігархів та їхніх дітей на французькому курорті під час війни в Україні «Батальйон Куршевель». Наші співгромадяни не соромляться відвідувати дорогий курорт незважаючи на повномасштабне вторгнення росії в Україну, тоді як міжнародні партнери та прості громадяни надають підтримку нашій країні. Ба більше! Деякі українці не просто там відпочивають, а навіть мають елітну нерухомість!

Розкішні вечірки Куршевеля

Так, до камер журналістів «УП» потрапили члени родини олігарха Ігоря Коломойського. Тут помітили сестру олігарха Ларису, яка одружена з колишнім головою Дніпропетровської ОДА Володимиром Чортком. Також цієї зими туди щонайменше двічі приїжджав син Коломойського — Григорій, котрий до повномасштабного російського вторгнення грав в Україні за баскетбольний клуб «Дніпро».

Члени сім'ї олігарха Ігоря Коломойського - сестра Лариса з чоловіком Володимиром Чортком



Шале «Панда» розташоване у найвищій та найдорожчій частині Куршевеля — 1850 м. Воно оформлене на фірму Лариси Коломойської — сестри олігарха.

Шале «Панда» розташоване у найвищій та найдорожчій частині Куршевеля – оформлено на сестру Коломойського.



«А це приїжджає на святкування до ресторану Олександр Чорток, брат чоловіка Лариси Коломойської», — йдеться у розслідуванні.

Олександр Чорток, брат чоловіка Лариси Коломойської

У сусідньому від будинку родини Коломойських (через один. — Авт.) розташоване шале «Олександра», яке належить агробізнесменові Андрію Веревському. 2022-го року, за даними Forbes, він посів 16-те місце у списку найбагатших українців. Олександрою звуть доньку бізнесмена.

Шале «Олександра» належить агробізнесмену Андрію Веревському

Шале не виглядає покинутим під час повномасштабного вторгнення. Так, під час новорічних свят там помітили автомобіль Mercedes GL, яким користується сам Веревський. Також до особняка приїжджав й син бізнесмена.

Авто біля шале Веревського

Неподалік будинків Коломойського і Веревського знаходиться шале, зареєстроване на компанію Вікторії Тігіпко, колишньої дружини одного з найбагатших українців Сергія Тігіпка. Для того, щоб зрозуміти вартість нерухомості в Куршевелі, наприклад, шале фірми Тігіпка оцінили майже в 5 мільйонів євро в 2019 році. Цікаво, що Тігіпко змогла його купити за 1 євро, враховуючи борги компанії в розмірі понад 6 млн євро.

Шале Вікторії Тігіпко

За 7 млн євро вирішила придбати апартаменти у куршевельському комплексі родина донецького бізнесмена та банкіра Сергія Дядечка. Куплені вони були ще 2011 року.

апартаменти родини донецького бізнесмена та банкіра Сергія Дядечка

Також у самому центрі Куршевеля журналісти знайшли п'ятизірковий готель Grandes Alpes, який належить українцям. За даними реєстрів у Фанції та Люксембурзі, одним із власників є гендиректор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа. Цікаво, що нещодавно бізнесмен запевняв, що він не має майна за кордоном. За його словами, він інвестував у реконструкцію готелю ще десять років тому разом із західним банком, а півтора роки тому вийшов із цього бізнесу. Нині нібито «закриття угоди перебуває на фінальній стадії».

п'ятизірковий готель «Grandes Alpes»

Неподалік Куршевеля в селі Межів є шале й в офіційно колишної дружини нардепа України та соратника Коломойського Ігоря Палиці Оксани.

шале у селі Межів колишньої дружини Ігоря Палиці

Також журналісти на теренах елітного курорту побачили серед гостей Куршевелю декілька публічних осіб. Серед них — депутат та колишній секретар Дніпровської міськради від партії «Самопоміч» В'ячеслав Мішалов, який, за даними УП, заїжджав у гості до шале Ігоря Коломойського.

екссекретар Дніпровської міської ради В'ячеслав Мішалов

Також було помічено колишнього депутата Дніпропетровської місцевої ради від блоку Петра Порошенка Владислава Зельдіса та людину, дуже схожу на депутата від політсили «Сила і честь» Смешка — Валерія Зінкевича, який у компанії блондинки прогулювався бутіками Куршевеля. Дати коментар УП щодо відпочинку на курорті під час новорічних свят та як вдалося виїхати під час воєнного стану, народний обранець відмовився.

депутат Валерій Зінкевич (у кепці)

Ну, а який сезон у Куршевелі без Rolls-Royce з українськими номерами? Після 8 березня гірськолижний курорт у французьких Альпах на Rolls-Royce залишив голова правління Укрнафтобуріння, бізнесмен Михайло Бакуненко. За інформацією джерел УП у правоохоронних органах, дії бізнесмена та компанії зараз досліджуються щодо підривної діяльності в Україні та заподіяння шкоди державі.

Rolls-Royce Михайла Бакуненка

До кадру журналістів потрапив колишній народний депутат-втікач Олександр Оніщенко, який залишає ресторан на одній з куршевельських вершин. Він є фігурантом гучної газової справи і офіційно перебуває в Україні в розшуку.

Втікач Олександр Онищенко виходить із ресторану на курорті

Також на відомий курорт завітав столичний забудовник Ігор Ніконов, який підтвердив журналістам зустріч із Костянтином Жеваго під час відпочинку до арешту останнього. Відзначився там і екснардеп від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ Ігор Абрамович, а також син бізнесмена Павла Фукса Яків. А син іншого представника рейтингу найбагатших українців Вадима Єрмолаєва Артур у березні цього року закривав сезон у п'ятизірковому готелі Les Hirelles. Також там помітили авто, зареєстроване на Олександра Буряка. Схоже, це син колишнього депутата від партії Регіонів Сергія Буряка, йдеться у розслідуванні. Святкувала на курорті у п'ятизірковому готелі новорічні свята з друзями й дочка колишнього заступника керівника податкової служби Донецької області Віталія Коростильова Марія.

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