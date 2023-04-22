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Світ

Потужна пожежа під москвою: горить цех з утилізації відходів

9:55 22 квітня 2023
На пожежі

Вранці в суботу, 22 квітня, у Люберцях (московська область) спалахнула масштабна пожежа. Там загорівся цех з утилізації пластику та гуми.

Про це повідомляють у мережі з посиланням на росЗМІ.

 

 

"У Люберцях вогнеборці локалізували пожежу у металевому цеху з утилізації відходів. Загрози сусіднім будівлям немає", - йдеться в повідомленні.

 

Як помітно з кадрів у соцмережах, величезний стовп диму видно майже з усього міста. Пожежа охопила 1500 квадратних кілометрів.

До гасіння росіяни залучили 11 машин та 38 пожежників.

Нагадаємо, що 19 квітня в російському місті Дзержинськ Нижньогородської області горів склад заводу з виготовлення пластмас, смоли, клею та розчинників. Пожежі надали 4 ранг складності. Про постраждалих не повідомляли. А наступного дня, 20 квітня, у підмосковному Зеленограді сталася велика пожежа. Горів завод електронних приладів «Квант». Загорянню присвоїли підвищений ранг важкості. Місцеві ЗМІ повідомили, що на цьому заводі виробляють телевізори брендів Xiaomi, Hyundai, Starwind тощо.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Білгороді військовий літак, який мав атакувати Харків, випадково «впустив» боєприпас на голови місцевих мешканців.

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