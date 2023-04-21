Російський літак упустив на Бєлгород бомбу, яка призначалася Україні: є постраждалі (фото, відео)

Напередодні у вечірній час росіяни розпочали чергову масовану атаку по Україні, застосувавши дрони-камікадзе. А незадовго до її початку значна «бавовна» сталася у російському Бєлгороді, з району якого рашисти часто завдають ударів по Харківщині.

Після того, як харків`яни почули сигнали повітряної тривоги через зліт ворожих літаків, щось потужно «гепнуло» просто у центрі Бєлгорода. Пропагандисти одразу заявили про «обстріл міста ЗСУ», втім вже невдовзі російське міноборони повідомило про «нештатну ситуацію»: «20 квітня 2023 року близько 22:15 за московським часом при виконанні польоту літака Су-34 повітряно-космічних сил над містом Бєлгород стався позаштатний сход авіаційного боєприпасу. Є пошкодження житлових будівель, жертв немає. Проводиться розслідування».

Губернатор Бєлгородської області рф Вячеслав Гладков заявляв, що па перехресті однієї з центральних вулиць утворилася величезна вирва радіусом 20 метрів, є пошкодження скління у сусідньому багатоквартирному будинку, вибуховою хвилею пошкодило кілька припаркованих автомобілів та повалило стовпи лінії електропередачі. Та виклав у мережу фото після «прильоту».

Пізніше він уточнив, що в результаті падіння російської бомби одну жінку з черепно-мозковою травмою в стані середнього ступеня тяжкості шпиталізували, друга постраждала отримала допомогу на місці.



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Руйнування виявили у 4 квартирах багатоквартирного будинку по вулиці Шаландіна, мешканцям запропонували переселитися у готель. Також було пошкоджено 4 автомобілі.

Мешканці міста активно викладали у мережу наслідки «прильоту».

На вулиці з`явидася чималенька вирва.

Нагадаємо, що минулої осені в російському Єйську на житловий будинок упав літак Су-34 з боєкоплектом. У польоті в нього спалахнув двигун. У мережу викладали відео з моментом падіння літака, внаслідок якого загинуло щонайменше 13 мешканців будинку.

Фото зі сторінки Вячеслава Гладкова

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