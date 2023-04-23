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Події

Розвалюються на ходу: «шедеври» російського автопрому почали продавати в Криму

21:00 23 квітня 2023
Авто

Днями пропаганда окупантів заявила, що в Сімферополі почалися незаконні продажі автомашин марки «Москвич». Фейковим офіційним дилером цього шоу заявлено фірму «Автодель», повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

«Про „високі“ якості нового шедевра російського автопрому сказано вже багато, але варто зупинитися на злочинних посередниках даних пропагандистських заходів. Вони покликані довести нібито відсутність шкоди від санкцій в умовах, коли колапс власне російської автомобільної промисловості визнає й офіційна статистика агресора. Бенефіціаром злочинної „Автодель“ є протеже „голови Криму“ Аксьонова, Михайло Смолянов. Він також фактично керує кримською незаконною „корпорацією“ „Автолідер-М“ і за сумісництвом є незаконним депутатом державної ради Криму від „Єдиної росії“. А злочинним „директором“ його фірми заявлено Владислава Товстокора».

За даними експертів Асоціації, з початку масштабної агресії кримські колаборанти знайшли нове масштабне злочинне джерело поставок до півострова автомобілів європейського та американського виробництва. Мова йде про машини загиблих чи вимушено переміщених громадян України з окупованого материкового півдня.

«За таких умов та за участю банди Смолянова злочинна кримська державна рада зверталася до Кремля з проханням дозволити ввезення на півострів із материкової України автотранспорту з українськими номерами. Тепер же цей мародер, який ще в 2019 році хвалився постачаннями в Крим BMW сьомої моделі намагається незграбно грати роль невразливості від санкцій, при цьому цинічно пропонуючи купити у нього „нові моделі“ „Москвича“, що розвалюються на ходу».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у росії через санкції проблеми з виробництвом нової зброї.

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