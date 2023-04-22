Санкції створюють дефіцит високоякісних іноземних компонентів і змушують Москву замінювати їх менш якісними альтернативами. Про це йдеться у звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

«Наразі зусилля Москви з імпортозаміщення, що підтримуються державою, залишаються здебільшого безуспішними. Це, зрештою, впливає на здатність росії виробляти, підтримувати і доставляти сучасні озброєння і технології на поле бою в Україні. Тому, в той час як якість військової техніки, що використовується українською армією, продовжує покращуватися завдяки західній допомозі, якість російського озброєння продовжує погіршуватися. Водночас Кремль все ще має значний ступінь адаптивності до західних санкцій, використовуючи свої довоєнні запаси старої техніки, а також країни, які готові постачати Москві обмежені товари і технології подвійного призначення через мережу нелегальних каналів постачання».

У звіті йдеться, що втрати рф від 24 лютого становить від 1845 до 3511 танків, серед них і найновіші Т-72Б3. Станом на минулий тиждень були візуальні докази знищення, пошкодження, відходу або захоплення понад 500 російських танків Т-72Б3 різних модифікацій. За словами Джеймса О'Брайена, керівника офісу з координації санкцій Державного департаменту США, росія наразі може виробляти близько 60−90 «ракет і стратегічних озброєнь» щомісяця. Докази, задокументовані Conflict Armament Research, свідчать про те, що дві крилаті ракети великої дальності класу «повітря-земля» Х-101 останнього покоління, які були застосовані російськими збройними силами під час атаки на Україну в листопаді 2022 року, напевно, були виготовлені не більше, ніж за два місяці до їхнього використання.

Враховуючи наявні можливості і обмеження росії, вона, швидше за все, вважають експерти, обере більш повільну кампанію виснаження в Україні, чинячи тиск на Київ і його західних партнерів. Але тим самим ще більше підриваючи свою військову і промислову базу, яка і без того виснажена санкціями і останніми 12 місяцями вторгнення.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, що російські солдати йдуть на війну з колекційною зброєю — гвинтівкою з затвором замість автомата Калашникова.

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