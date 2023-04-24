Перший день тижня буде не зовсім легким на роботі для деяких знаків зодіаку, вважають астрологи.

Водно час творчий підхід разом із фантазією допоможуть досягти добрих результатів та підписати важливі угоди, вважають фахівці Ukr.Media.



Овен

Ви рішуче налаштовані, не сидите склавши руки і швидко справляєтеся з поточними проблемами. Проблеми виникають там, де справа стосується віддаленого майбутнього — вам зовсім не хочеться приймати рішення, які можуть мати серйозні наслідки. Овни здебільшого схильні до легковажності, безвідповідальності, але це не применшує їхньої чарівності.

На цей день можна призначати романтичні побачення — представники протилежної статі навряд чи зможуть встояти перед вашою чарівністю. Можливі несподівані любовні зізнання.

Телець

Доведеться попрацювати, щоб досягти потрібних результатів. На жаль, це не той день, коли удача сама йде до рук. Непогано відбуваються ділові переговори та важливі зустрічі, ви швидко знаходите однодумців, ваші ідеї отримують підтримку. Найгірша справа з самостійною роботою: ви часто відволікаєтеся, забуваючи про розпочаті проєкти.

Масу позитивних емоцій подарує зустріч із друзями; вони і корисною інформацією поділяться, і настрій вам піднімуть, і познайомитися з цікавою людиною допоможуть. Вечір — чудовий час для виходу у світ.

Близнюки

Не поспішайте приймати рішення, будьте обережні та уважні. Це не сприятливий день, але і він може принести щось хороше. Подолати вплив негативних тенденцій буде простіше, якщо ви заздалегідь складете план дій і ні на крок від нього не відступите. Якщо виникнуть розбіжності з оточенням (а це не виключено), спокійно та твердо відстоюйте свою позицію, не допускайте конфлікту — лише в цьому випадку вдасться зберегти добрі стосунки.

У другій половині дня можливе отримання тривожних повідомлень здалеку. Не вірте всьому, що вам розповідають, і нічого не робіть, поки не будете мати у своєму розпорядженні повну інформацію.

Рак

День дарує багато позитивних емоцій та чудово підходить для відпочинку, подорожей, відвідування світських заходів. Ви і всі ваші переваги не залишаться непоміченими. Якщо ви давно хотіли справити на когось незабутнє враження — скористайтеся сприятливим моментом.

Вдалий день для романтичних побачень, а також кокетства та флірту. Можливі грошові надходження, зокрема дуже значні, несподівані цінні подарунки, приємні сюрпризи.

Лев

Цей день варто присвятити відпочинку. Небажано розпочинати нові справи, особливо складні, які потребують взаємодії з іншими людьми, об'єднання зусиль. Домогтися потрібних результатів буде складніше, ніж ви очікували, та й часу це забере більше, ніж можна було подумати, тому запасіться терпінням.

Можливі розбіжності в сім'ї, нелегко буде порозумітися з представниками старшого покоління. Гроші витрачайте обачно, утримайтеся від необов'язкових покупок. У другій половині дня можлива втрата чи поломка цінних речей.

Діва

Не приймайте важливих рішень у поспіху, будьте обережні у висловлюваннях та розбірливі у контактах. У цей день до вас тягнуться люди, які вміють справити гарне враження, але не заслуговують на ні довіру, ні симпатію. Намагайтеся ні з ким не ділитися своїми секретами та довгостроковими планами.

Уникнути фінансових втрат навряд чи вдасться; чим більше ви намагаєтеся заощадити, тим більше витрачаєте. Можливі сімейні сварки через гроші та майно. У другій половині дня не виключена суперечка з коханою людиною.

Терези

День сприятливий і складається досить вдало, хоч і не приносить якихось визначних проблем та досягнень. Його можна присвятити вирішенню проблем, що накопичилися, або приємному відпочинку — недоліку в позитивних емоціях не буде в будь-якому випадку. Можуть нагадати про себе давні знайомі, не виключене отримання приємних звісток від старих друзів.

Вдома у спілкуванні з близькими можуть виникати незручні ситуації, але ваша делікатність допоможе уникнути сварки, а у спілкуванні з друзями врятує почуття гумору. Закохані отримають масу задоволення від незвичайного романтичного побачення.

Скорпіон

Сприятливий день. Дуже добре проходять поїздки, вдалими виявляються експерименти, зміни у способі життя йдуть на користь. Можна братися за щось нове, особливо добре ви справляєтеся зі справами, які потребують творчого підходу. День підходить для обговорення угод, у тому числі, що стосуються нерухомості.

Ви життєрадісні, веселі, оптимістично налаштовані, і до того ж дуже привабливі. На оточення ви справляєте найкраще враження. На самотніх представників знака чекають цікаві знайомства.

Стрілець

Багато часу забере вирішення дрібних проблем, на які ви довго не звертали уваги. Імовірні затримки у справах, якісь побутові неприємності — сьогодні вони дратуватимуть вас більше, ніж звичайно. Несприятливий збіг обставин може навіть спричинити сімейну сварку, якщо ви вчасно не візьмете себе в руки.

Варто бути обережнішими із грошима: цей день не підходить для великих покупок, незапланованих витрат краще уникати. Небажано й обговорювати робочі питання — великий ризик сказати зайве.

Козоріг

День приносить несподівані новини, деяким представникам знаку доведеться швидко змінювати плани. Однак, перш ніж відкладати якісь справи або зовсім відмовлятися від них, перевірте інформацію, що надійшла: не виключено, що вас спеціально вводять в оману. Довірливі Козороги ризикують стати жертвою маніпуляцій та втратити те, чим дуже дорожать.

Тішить підтримка близьких людей. Зверніть увагу на підказки та поради тих, хто зазвичай керується не лише логікою, а й інтуїцією. Як не дивно, саме нерозважливі, необдумані вчинки можуть дати добрий результат.

Водолій

Вдалий день для будь-якої роботи, що вимагає акуратності та точності. Ви дуже уважні, помічаєте та враховуєте всі нюанси, а тому й помилок не припускаєтеся. Відносини з близькими не завжди прозорі та зрозумілі. Деяким Водоліям доведеться схитрувати, щоб досягти свого, і навряд чи хтось зможе вивести представників знаку на чисту воду.

Не бажано обговорювати питання щодо майна, фінансів, переїзду — справа може закінчитися сваркою та взаємними образами. У другій половині дня можливе погіршення самопочуття, бережіть себе.

Риби

Сприятливий день для того, щоб довести до кінця раніше розпочаті справи. Деякі Риби здобудуть переконливу перемогу над давніми суперниками. Можливе отримання цікавих пропозицій, у тому числі від людей, яких ви давно знаєте. Не виключені значні та своєчасні грошові надходження.

Можна вирушати у довгі подорожі, переїжджати. Варто подумати про зміну роботи або відкриття власного бізнесу — у вас, напевно, з'являться цікаві ідеї. Порадують новини щодо когось із близьких.

Водночас не варто забувати, що 24 квітня — день Кмітливого (Водяного) Щурика, пишуть на сайті «Метеопрог».

Водяний Щур — розумна істота, яка відзначається своїм терпінням. Якщо йому треба досягти якоїсь мети, а для цього треба просто почекати, то жодних проблем не відбудеться і Щур чекатиме стільки, скільки треба.

Тому у цей день є прекрасна можливість зосереджуватися тільки на тій справі, якою ви займаєтеся. Якщо ви хочете не звертати увагу на навколишню обстановку, то вам це легко вдасться. Родичів та знайомих Щура інколи може дратувати звичка пропускати багато чого мимо вух.

«Щур любить багато думати. Цілком ймовірно, що ви дізнаєтеся якусь інформацію не тільки після спостережень, а й після невеличких роздумів. Очікуйте, що на роботі вас сьогодні, як мінімум, похвалять за спостережливість та гострий роздум. В справах романтичних ви виглядатимете дещо незграбно, але через те — трохи старомодно і мило. Тому очікуйте нового розвитку подій у спілкуванні вас та вашого об'єкта симпатій», — радять знавці Східної астрології.

Раніше ми писали про знаки зодіаку, на яких чекає успіх в останню декаду квітня, а також про тих, на кого у травні чекають «великі гроші».

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