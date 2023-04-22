Субота, 22 квітня, — день веселощів та зустрічей із друзями для деяких знаків Зодіаку, тому сьогодні можна сміливо приймати гостей, радять астрологи.

Спілкування піде тільки на користь і підніме настрій, особливо, якщо воно проходить у неформальній обстановці. Також з'явиться можливість знайти відповіді на багато питань, пише Ukr.Media.



Овен

Неоднозначний і напружений день, не завжди вам буде легко, але шанси досягти успіху все ж таки дуже високі. Будьте готові пізнавати щось нове, переймати корисний досвід. Не втрачайте можливості розширити кругозір, намагайтеся брати до уваги будь-яку отриману інформацію. Не виключено, що саме цього дня ви дізнаєтеся про те, що змусить вас змінити плани на майбутнє.

Ви можете розраховувати на підтримку та розуміння оточуючих — це стосується і професійної, і особистої сфери. Дуже доречно проявляються ваші лідерські якості: саме завдяки їм ви швидко вирішуєте багато проблем.

Телець

Вдалий день. Можна приймати важливі рішення, розпочинати нові справи. Зірки будуть на вашому боці, сприятливий збіг обставин дозволить швидко вирішити якісь старі проблеми, є шанс значно збільшити прибутки. День підходить для покупок, насамперед — для придбання речей, необхідних для роботи чи навчання.

Заняття спортом та фізичні навантаження загалом у цей день будуть особливо корисні, вони сприяють не лише набуттю гарної форми, а й чудовому настрою, бадьорості та життєрадісності. Чарівності вам не позичати, ймовірність нових знайомств дуже велика.

Близнюки

День дуже сприятливий, у вас є шанс досягти великих успіхів. Працювати доведеться багато, причому вам належить займатися не лише своїми, а й чужими справами. Деякі Близнюки цього дня отримають шанс піднятися службовими сходами, обійняти ключову посаду. Відповідальність не лякає вас, з новими обов'язками ви справляєтесь чудово.

Можливі зміни в особистих відносинах, багато Близнюків цього дня ухвалять важливі рішення, які покладуть край сумнівам, метанням і невпевненості. Можливі несподівані подарунки, приємні знаки уваги, любовні зізнання.

Рак

День дуже насичений і неоднозначний. Намагайтеся зберігати спокій, хоч би що відбувалося — якщо ви піддастеся емоціям, помилок навряд чи вдасться уникнути. Особливо важливим є самоконтроль на роботі. Не варто змішувати професійні та особисті інтереси, дружні та ділові відносини.

Ваша сильна сторона — уміння знаходити спільну мову з різними людьми, твердо захищати свої інтереси, терпляче пояснювати, що ви маєте на увазі. Можна плідно провести ділові переговори, але важливо не обіцяти зайвого, не брати на себе серйозних зобов'язань.

Лев

Намагайтеся не ризикувати, день потребує обережності. У багатьох представників знака виникають проблеми із правильною оцінкою власних сил. Левам здається, що вони здатні самостійно подолати будь-які труднощі, але це не так — допомога напевно буде потрібна, і краще заздалегідь подумати про те, до кого ви звернетеся за нею.

Потрібна розбірливість у контактах (це стосується ділових і особистих відносин). До вас тягнуться люди, які не заслуговують ні на симпатію, ні на довіру, але здатні справити найсприятливіше перше враження.

Діва

Легкий, вдалий і сприятливий день, ви можете швидко досягти всього, чого захочете. Допомагають люди, від яких ви не чекали нічого хорошого. Є шанс отримати підтримку (у тому числі фінансову) впливових осіб. Буде можливість добре заробити, укласти вигідні угоди. Деякі Діви знайдуть нове джерело доходів.

День підходить для обговорення важливих питань як ділового, так і особистого характеру, ви можете відкрито говорити, що вас турбує і непокоїть. Близька людина здогадається про ваше давнє бажання і намагатиметься виконати його.

Терези

Вдалий день з погляду спілкування. Він добре підходить як для ділових переговорів, так і для довірчих розмов із близькими. Багатьом Терезам вдається розібратися, нарешті, з власними суперечливими бажаннями та емоціями, визначитися із планом дій на майбутнє. Відкриваються нові професійні перспективи, буде шанс зміцнити свої позиції і навіть піднятися службовими сходами.

Можливі грошові надходження, цінні подарунки. Терези, які були останнім часом стурбовані своїм фінансовим благополуччям, зможуть зітхнути вільніше. Добре складаються подорожі.

Скорпіон

День досить складний, особливо сильним буде вплив несприятливих тенденцій у першій половині. У цей час можуть порушуватись домовленості, не виключено, що підведуть ділові партнери. Однак Скорпіони неодмінно знайдуть вихід зі становища, блискуче впораються із вирішенням складних питань.

Друга половина дня — час творчості та нестандартних рішень. Вчинки Скорпіонів можуть багатьох здивувати і поставити в глухий кут. Однак результати ваших дій говорять самі за себе: ви прагнете того, про що інші можуть тільки мріяти.

Стрілець

Будьте обережні. Це непростий день, і будь-яке поспішне рішення може започаткувати низку неприємностей. Перш ніж зробити щось важливе, порадьтеся з людьми, яким довіряєте. На роботі намагайтеся не порушувати сформованих традицій і заведеного порядку, не бунтуйте проти правил, як би вони вас не дратували.

Порозумітися з близькими буде простіше, ніж з колегами та діловими партнерами. Друзі розуміють вас із півслова, родичі поблажливо ставляться до ваших слабкостей, йдуть на компроміс, якщо це потрібно.

Козоріг

Не все йтиме так, як хотілося б, але ви не повинні зневірятися: пройде трохи часу, і ситуація зміниться на краще. Важливо вчасно прислухатися до підказок інтуїції — вона вкаже правильний шлях. Середина дня підходить для започаткування нових справ, спільних проектів. Буде можливість допомогти людині, яка опинилась у складній ситуації, зробити щось корисне не лише для себе, а й для інших.

Можна проводити важливі переговори, оформлення документів, відвідувати державні організації. Деякі Козороги зрозуміють, що готові до змін в особистому житті, і почнуть діяти.

Водолій

Дуже зручний день, добре підходить для ділових контактів на будь-якому рівні, обговорення перспектив співпраці. Можна знайти нових союзників та помічників, заручитися підтримкою впливових осіб. Не бійтеся привернути до себе увагу — це піде на користь, розумна самореклама принесе чудові плоди.

Особливо прихильними є зірки до Водоліїв, які займаються шоу-бізнесом, організацією розважальних заходів, а також торгівлею витворами мистецтва. Можливим є початок службового роману, який відіграє важливу роль у вашому житті.

Риби

Багатообіцяючий день, цікавий та важливий. Багато Риб приймають рішення, які започаткують новий етап у їхньому житті. Можливі значні зміни у професійній сфері, ділові пропозиції, від яких неможливо відмовитися. Проблеми, які вас турбували останнім часом, залишаться в минулому.

Ви зможете розібратися з власними бажаннями та прагненнями, по-новому розставте пріоритети, і це найкраще позначиться на відносинах із близькими. Нещодавні розбіжності будуть забуті, запанують гармонія та взаєморозуміння.

Але не варто забувати, що сьогодні за Східним календарем — день Слухняного (Металевого) Песика, нагадує сайт «Метеопрог».





Металевий Собака (Песик) — істота справедлива, благородна, яка часто веде аскетичний спосіб життя, старається бути праведником і буквально змушувати бути такими ж інших. Не часто це йому вдається, але завдяки впертості він періодично отримує прихильників та послідовників.

Тому сьогоднішній день дуже підходить, щоб виконувати адміністративну, організаторську та інші роботи, в яких немає особливого зовнішнього блиску, але які є життєво необхідними для функціонування цілих підприємств та організацій.

«Сьогодні прагніть встановити стабільність в себе вдома, але робіть це, спершу поставивши собі якусь високу планку і досягнувши її, щоб у вас був стимул. Не запрошуйте на побачення людину, яка вам подобається. На ньому вона відверто нудьгуватиме, а ви справите враження малоцікавого співрозмовника — все через специфічну ауру дня», — радять знавці Східної астрології.

Нагадаємо, що астрологи назвали жіночі імена, власниці яких ніколи не відчувають потреби у грошах.

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